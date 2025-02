Gabelstapler sind immer häufiger fahrerlos unterwegs. Teilautomatisierte Systeme transportieren Waren und Material von A nach B. Die Intralogistik ist im Umbruch, auch das Traditionsunternehmen Jungheinrich mit seinen mehr als 21.000 Mitarbeitenden weltweit. Eine modernisierte Unternehmenskultur soll die Veränderung voranbringen, orchestriert von HR.

Eigentlich wollte er die beiden Wälzer mit zum Reportagetermin in die Hamburger Firmenzentrale bringen. Andreas Jansen ärgert sich ein bisschen, dass er seine Exemplare zu Hause im Kölner Homeoffice vergessen hat. "The Way of Jungheinrich Leadership 1 und 2 – da stand drin, wie wir hier im Unternehmen führen wollen", erklärt der Senior Vice President Human Resources. Nach deutscher Ingenieursmanier brachte man eine detaillierte Gebrauchsanweisung für Personalführung hervor, die zu ihrer Zeit passte. Auch wenn die Vorstellung, dass man einfach auf das richtige Knöpfchen drücken müsse und schon liefen Mitarbeitende wie gewünscht aus Sicht des obersten Konzernpersonalers noch nie funktioniert hat. Heute erst recht nicht mehr. "Wir müssen alle aktiver werden. Da sind kulturprägende Maßnahmen ein absoluter Kerngegenstand und eine Aufgabe, bei dem HR die Führungskräfte unterstützen muss."

Andreas Jansen deutet auf ein Plakat an der Wand des Besprechungszimmers um auszuführen, was er damit mei...

