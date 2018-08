Ab Oktober übernimmt Vera Calasan, bisher Deutschland-Chefin des internationalen HR-Konzerns Manpower Group, als Partner den Vorstandsvorsitz der Excellence AG. Das auf Ingenieur- und Projektdienstleistungen spezialisierte Unternehmen hat im Juli das neue Headquarter am Airport Düsseldorf eröffnet.

Ab Oktober übernimmt Vera Calasan, bisher Deutschland-Chefin des internationalen HR-Konzerns Manpower Group, als Partner den Vorstandsvorsitz der Excellence AG. Das auf Ingenieur- und Projektdienstleistungen spezialisierte Unternehmen hat im Juli das neue Headquarter am Airport Düsseldorf eröffnet.

Calasan (44) hat mehr als 16 Jahre Branchenerfahrung und war verantwortlich für 200 Niederlassungen und 22.000 Mitarbeiter. Sie erwarb ihren MBA an der University of Chicago, wo sie als einzige Deutsche Mitglied im Global Advisory Board ist.

Mit dem neuen Headquarter ist das Unternehmen an insgesamt sieben Standorten in Deutschland und Österreich vertreten. Die Zentrale am Standort Düsseldorf ist mit der Nähe zum VDI von strategischer Bedeutung.