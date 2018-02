Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Telekom-Personalchef Christian P. Illek übernimmt ab Januar 2019 das Finanzressort im Konzern. Bernd Hartmann ist ab dem 1. März Chief Human Resources Officer der Thyssen Krupp Marine Systems. Und der Personaldienstleister Manpower hat mit Anke Anderie eine neue Geschäftsführerin.

Christian P. Illek, der seit 2015 die Personalfragen im Telekom-Vorstand vertritt, folgt am 1.1.2019 als neuer Finanzvorstand auf Thomas Dannefeldt, dessen Vertrag Ende 2018 ausläuft. Dannefeldt wird das Unternehmen verlassen. Für einen neuen Personalchef hat sich die Deutsche Telekom AG bisher noch nicht entschieden.

Telekom-Personalchef Christian P. Illek wird ab Januar 2019 Finanzvorstand bei der Deutschen Telekom AG. Bild: Deutsche Telekom AG

Hartmann folgt bei Thyssen Krupp Marine Systems auf CHRO Maaßen

Bernd Hartmann (56) folgt zum 1. März als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Thyssen Krupp Marine Systems auf Sabine Maaßen, die seit Februar als CHRO bei Thyssen Krupp Steel Europe tätig ist. Hartmann ist seit 2013 bei Thyssen Krupp, zuletzt in leitender Position bei Thyssen Krupp Industrial Solutions.

Sein Nachfolger hier ist seit dem 15. Februar Garrelt Duin (49), der im März die Personalverantwortung für die Geschäftseinheit Anlagenbau übernehmen wird. Duin war zuvor unter anderem Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen (SPD).

Marine Systems beschäftigt nach eigenen Angaben rund 5.800 Mitarbeiter, Industrial Solutions etwa 21.000, davon fallen 5.000 Mitarbeiter in den Zuständigkeitsbereich von Duin.



Bernd Hartmann ist neuer Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Thyssen Krupp Marine Systems. Bild: Thyssen Krupp Marine Systems



Neue Geschäftsführerin Personal bei Manpower

Die Manpower Group hat seit kurzem einen neuen Managing Director Human Resources & MarCom: Anke Anderie. Sie ist für Human Resources, den Legal-Bereich, das Marketing und die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Anderie war zuvor unter anderem Personalleiterin bei Universal Pictures / Paramount Pictures und General Manager bei Dimenson Data Germany. Bei Manpower hat sie von Sébastian Delfosse übernommen, der das Amt interimistisch inne hatte. Der Personaldienstleister beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit 29.000 Mitarbeiter. Anderie sitzt in der Jury des Digital Leader Award 2018.

A1 holt Pirkner als Personalchef

Peter Pirkner (49) ist seit Februar Senior Director Human Resources & Internal Communications beim Telekommunikationsunternehmen A1. Er war zuletzt Partner im Bereich People Advisory Services bei Ernst & Young (EY). Zuvor war er Leiter des Strategisches Konzernpersonalmanagements bei der ÖBB Holding.

Peter Pirkner ist neuer Senior Director Human Resources & Internal Communications beim Telekommunikationsunternehmen A1. Bild: A1

Nagy koordiniert Digital Marketing im Personalmarketing von Bayer

Katharina Nagy (34) übernimmt zum 1. Mai die Verantwortung für das Digital Marketing der Abteilung "University & Talent Relations" im Personalmarketing von Bayer. Sie ist derzeit noch Head of Employer Branding & HR Communications bei Heraeus. Zuvor war sie als Global HR Communications Manager bei Covestro tätig.

Jung ist Personalleiterin bei SWB

Susanne Jung (48) ist seit Februar Leiterin des Bereiches Personal bei der SWB AG mit rund 2.290 Mitarbeitern. Jung kam von Fraport, wo sie ebenfalls in leitenden Positionen tätig war, unter anderem verantwortete sie die Abteilung Personal, Führungskräfte In- und Ausland. Beim Energiedienstleister SWB folgt Jung auf Katrin Schäfer.

Busse ist HR Business Partner bei Leogistics



Ariane Busse (27) verantwortet seit kurzem den Bereich Human Resources des SAP-Logistikpartners der Leogistics GmbH. Sie ist gemeinsam mit der Geschäftsführung für den Aufbau der Personalabteilung, vor allem für die Personal- und Führungskräfteentwicklung zuständig. Als HR Business Partner ist Busse zudem beratend tätig. Sie war zuvor unter anderem für die Rhode & Schwarz Cybersecruity GmbH als Personalreferentin tätig.

Kreisverwaltung Main-Taunus-Kreis mit neuem Personalamtsleiter

Marcus Reif (43) ist seit dem 1. Februar neuer Personalamtsleiter bei der Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises. Er folgt auf Peter Wesp, der als Amtsleiter ins Hochbau- und Liegenschaftsamt des Kreises gewechselt ist. Reif war von 2017 bis 2018 Executive Director und Vice President Human Capital Management bei Goldman Sachs und von 2016 bis 2017 Chief People Officer bei Kienbaum. Die Kreisverwaltung Main-Taunus beschäftigt nach eigenen Angaben rund 1.300 Mitarbeiter.

Personalwerk ernennt Sonja Weidler zum Director HR

Sonja Weidler (44) ist seit kurzem Director Human Resources bei der Personalwerk Holding GmbH. Sie verantwortet den Personalbereich von Personalwerk und den Tochterfirmen. Weidler ist zudem Teil des Executive Boards. Weidler kommt von der Sysygy AG, wo sie als Senior Human Resources Manager tätig war, und folgt bei Personalwerk auf Dorothea Gowin. Die Personalwerk Holding hat rund 190 Mitarbeiter.

Pillwatsch ist Personalleiterin bei Magdas

Sandra Pillwatsch (33) ist seit kurzem Personalleiterin bei Magdas. Sie folgt auf Ulrike Gemassmer. Pillwatsch war zuletzt Programmleiterin "WU Top League" bei der Wirtschaftsuniversität Wien. Davor war sie für das Programm-Management und das Recruiting beim Social Start-up für geflüchtete Akademikerinnen "More Than One Perspective" verantwortlich. Das Social Business Magdas beschäftigt rund 160 Mitarbeiter.