Neuer Personalleiter bei Sauer-Danfoss

19.12.2012 | Personalie

Frank Preiss

Bild: Sauer-Danfoss

Frank Preiss übernimmt mit Wirkung zum 1.1.2013 die Leitung des Bereichs Personal bei der Sauer-Danfoss GmbH & Co OHG mit Hauptsitz in Offenbach. Er folgt auf Achim Heinzer.

Preiss ist derzeit als HR Manager bei Sauer-Danfoss am Standort Neumünster tätig. Sein Vorgänger Heinzer wird künftig den neuen Geschäftsbereich Hydrostatik im Konzern als HR Partner betreuen.

Sauer-Danfoss Deutschland gehört zur weltweit operierenden Sauer-Danfoss-Gruppe. Der Konzern ist an der New Yorker Börse notiert und entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische Systeme und Komponenten sowie elektronische Steuerungen und Diagnostik für den Einsatz in Arbeitsmaschinen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter, davon 800 in Deutschland.