Christina Redeker Bild: apoBank

Christina Redeker ist seit Juli Referentin für Personalmarketing bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apo-Bank). Die Stelle wurde neu geschaffen.

Redeker (58) ist in ihrer neuen Position für das gesamte Personalmarketing des Bankhauses mit rund 2.400 Mitarbeitern verantwortlich. Sie berichtet direkt an den Bereichsleiter Personal, Joachim Goldbeck. Zuvor war Redeker einige Jahre bei der Nassauischen Sparkasse in Wiesbaden im Personalmarketing tätig.