Microsoft Schweiz ernennt neue Leiterin Personal

21.05.2012 | Personalie

Nicole Gassler Schwengeler

Bild: Microsoft

Microsoft Schweiz hat Nicole Gassler Schwengeler zur neuen Leiterin Personal ernannt. Sie löst in dieser Funktion René Villiger ab, der Ende 2011 die Personalverantwortung für Microsoft Zentral- und Osteuropa übernommen hat.

Gassler Schwengeler arbeitet seit Januar 2012 als Leiterin Rekrutierung bei Microsoft Schweiz und wird in ihrer Funktion als Leiterin Personal zur Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz gehören. Sie tritt ihre Stelle am 1. Juli an.

Vor ihrem Eintritt bei Microsoft Schweiz war Gassler Schwengeler in verschiedenen leitenden Positionen bei IBM tätig. Unter anderem als HR Leader IT Delivery für Zentral- und Osteuropa, den Mittleren Osten und die Alpen sowie Recruiting Leader für IBM Schweiz und Österreich. In ihrer neuen Funktion als Leiterin Personal Microsoft Schweiz berichtet sie direkt an Frank Abbenhujis, HR Director bei Microsoft Western Europe.