23.05.2012 | Personalie

Matthias Jobmann

Bild: Tognum; Gregor Schlaeger

Matthias Jobmann ist seit dem 1. April Leiter Konzern-Personalmanagement bei der Schuler AG in Göppingen. Er folgt in dieser Funktion auf Eve Wetzel.

Jobmann (56) berichtet direkt an Markus Ketter, CFO und Arbeitsdirektor bei Schuler. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 5.200 Mitarbeiter im Bereich Umformtechnik. Jobmann war zuletzt als Leiter Global Human Resources, Organisation and Operational Services bei der Tognum AG in Friedrichshafen tätig.

Weitere HR-Leitungsfunktionen hatte der Jurist bei der Boehringer Ingelheim/Bioscientia & Biocontrol GmbH, bei der Eurocard GmbH und Siemens inne.