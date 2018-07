Janina Kugel Bild: Osram

Die Osram-Personalchefin Janina Kugel leitet ab dem 1. Dezember die Personalstrategie- und Führungskräfteentwicklung bei Siemens. Der bisherige Leiter der Hauptabteilung, Nicolas von Rosty, wird im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Konzern ausscheiden.

Janina Kugel verantwortete bislang während des Konzernumbaus von Osram weltweit die Felder Personal, Führungskräfteentwicklung sowie Diversity. Kugel war am Aufbau der Personalorganisation von Osram auf das Börsen-Listing im Juli 2013 und die daraus folgenden strategischen Herausforderungen beteiligt. Unter ihrer Leitung wurden HR Competence Center auf- und ausgebaut, Change- und Leadership-Programme etabliert sowie die laufende Restrukturierung begleitet.

Bevor Kugel Anfang 2012 zum Lichthersteller kam, hatte sie unterschiedliche Funktionen bei Siemens in den Bereichen Human Resources, Corporate Executive Development sowie Strategie in Deutschland, China und Italien inne. Sie begann ihre Karriere im Management Consulting bei Accenture. In dieser Zeit arbeitete sie für internationale Unternehmen in Europa und den USA mit Fokus auf Process Reengineering, Restrukturierung und Organizational Design.