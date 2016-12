HR-Probleme mit Dienstleistern lösen: Aufgaben jetzt einreichen

11.11.2011 | Personalszene

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung gestaltet ihre jährliche Messe um. Nun findet stattdessen eine Personaldienstleistungs-Börse statt. Ein Programmpunkt auf dieser Börse: Der Wettbewerb von Personaldienstleistern um die besten Lösungsvorschläge für reale Aufgabenstellungen. Vorschläge für die Aufgaben können Sie jetzt einreichen.

Die vorgeschlagenen Aufgabenstellungen sollen eines der folgenden Themen behandeln: Employer Branding / Personalmarketing / Recruiting, Talentmanagement, Gesundheitsmanagement und HR Social Media. Die DGFP übernimmt die Abwicklung des Verfahrens und veröffentlicht Anfang 2012 die Aufgabenstellungen.

Dann sind Personaldienstleister aufgerufen, ihre Lösungsvorschläge dazu an die DGFP zu schicken. Die Personalverantwortlichen schlagen aus den Einsendungen ihre drei favorisierten Lösungsansätze vor. Die ausgewählten Drei werden ihren Ansatz auf der DGFP Personaldienstleistungs-Börse in Frankfurt live präsentieren.

Die Börse findet parallel zum DGFP-Kongress am 7. und 8. Mai in Frankfurt am Main statt.

Mehr Informationen unter: http://boerse.dgfp.de/