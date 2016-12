Christian Körber ist neuer Personalleiter bei Heidelberg Cement

03.05.2012 | Personalie

Christian Körber, neuer Personalchef bei Heidelberg Cement

Bild: Haufe Online Redaktion

Seit dem 1. Mai ist Christian Körber als Personalleiter Deutschland bei Heidelberg Cement in Heidelberg tätig.

In seiner neuen Funktion übernimmt er die Verantwortung für rund 4.500 Mitarbeiter in Deutschland. Körber studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover und promovierte in Volkswirtschaft an der Universität zu Köln. Er war seit 2003 im Personalbereich bei E.ON tätig; seit 2008 in der Position als Personalleiter bei der E.ON Vertrieb Deutschland GmbH in München.