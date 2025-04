Hybrides Arbeiten: Herausforderungen meistern

Beim hybriden Arbeiten teilen sich die Beschäftigen die Zeit zuhause und im Büro auf. Für die Mitarbeitenden selbst wie auch für Führungskräfte und das Unternehmen bringt dies einige Vorteile mit sich. Zugleich gehen mit hybriden Arbeitsmodellen auch Herausforderungen einher.

Hybride Zusammenarbeit und Miteinander

Neben Schwierigkeiten wie Zeitunterschieden bei weltweiter Zusammenarbeit oder Meeting-Müdigkeit sind zwei Hauptprobleme zu nennen:

1. Isolation von Kolleginnen und Kollegen

Im Jahr 2021 fühlten sich 57 Prozent der Mitarbeitenden von ihrer Organisation und ihren Kollegen isoliert. Diese Zahl hat sich bis 2023 auf 35 Prozent verbessert. Dennoch bleibt dieses Problem eine der größten Herausforderungen für Teams und Führungskräfte.

Der Mangel an täglicher persönlicher Interaktion kann dazu führen, dass Mitarbeitende das Gefühl haben, nicht vollständig in das Team integriert zu sein. Dies kann zu einem Rückgang der Teamdynamik und der Zusammenarbeit führen, was letztendlich die Produktivität beeinträchtigt.

2. Mangelndes Vertrauen in Führungskräfte

Der Mangel an Face-to-Face-Interaktion führte 2021 dazu, dass 56 Prozent der Mitarbeitenden ein Gefühl des Misstrauens gegenüber ihrer Führung entwickelten.

Bis 2023 ist diese Zahl sogar gestiegen – und auch 60 Prozent der Führungskräfte geben zu, dass das Vertrauen zwischen Managerinnen und Managern und ihren direkten Mitarbeitenden durch die Einführung flexibler Arbeitsmodelle weiter abgenommen hat.

Communication Equity bei hybrider Arbeit

Das Konzept "Communication Equity" kann Unternehmen dabei unterstützen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Es bedeutet, sicherzustellen, dass alle Teilnehmenden, ob persönlich anwesend oder remote, die gleiche Chance haben, etwas beizutragen und gehört zu werden. Das verbessert die Kommunikation und schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit.

Communication Equity stützt sich auf vier Säulen:

Offene Unternehmenskultur: Es ist entscheidend, die Unternehmenskultur dahingehend zu verändern, dass digitale Gleichheit und Inklusivität geschätzt werden. Das Team sollte in diesen Prozess einbezogen werden. Kommunikations- und Sprachfähigkeiten: Stellen Sie sicher, dass die interne Kommunikation klar, prägnant und leicht verständlich ist. Das beinhaltet die Verwendung einfacher Sprache, das Vermeiden von Fachjargon und das Bereitstellen von Erklärungen für komplexe Begriffe oder Konzepte. Technologie und Arbeitsraum: Hochwertige Audio- und Videoausrüstung ist unerlässlich für effektive hybride Meetings. Ebenso sind gut ausgestattete Besprechungsräume und Arbeitsplätze wichtig für eine funktionierende hybride Arbeitskultur. Gut ausgebildete, hybride Führungskräfte: Ein hybrides Setup erfordert eine neue Art der Führung.

Führen von hybriden Teams: Tipps

Communication Equity kann nicht nur die Kommunikation und die Zugehörigkeit verbessern, sondern auch eine Unternehmenskultur fördern, die offen für Neues ist. Drei Tipps, wie Führungskräfte Communication Equity fördern und hybride Teams führen können:

1. Fehler sind willkommen

"Aber so haben wir es immer gemacht." Dieser Satz ist der Feind einer fortschrittlichen Unternehmenskultur. Es ist wichtig, neue Dinge auszuprobieren, besonders in einem hybriden Arbeitsumfeld. Dafür braucht es engagierte Personen, die diese Innovationen verfolgen. Wichtig ist es zudem, ein Umfeld zu schaffen, das dazu ermutigt, Neues auszuprobieren und Fehler zu machen.

2. Lass uns drüber reden

Die Grundlage eines erfolgreichen Unternehmens ist Kommunikation. Bei Babbel arbeiten beispielsweise Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammen, sprechen aber die gemeinsame Unternehmenssprache Englisch.

Um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, haben alle Mitarbeitenden Zugang zur Babbel-App und zu virtuellen Sprachkursen. Außerdem bietet das Unternehmen ein Lernbudget sowie staatlich geförderten Bildungsurlaub für die persönliche Weiterentwicklung an.

3. "Ich glaub, du hängst?"

Viele Organisationen haben mehrere Standorte, Teams arbeiten oft über Ländergrenzen hinweg zusammen. Damit niemand im Meeting "hängt", sollten Besprechungsräume wie auch die Arbeitsplätze im Homeoffice gut ausgestattet sein.

Nicht zu vergessen ist die stabile Internetverbindung. Wenn beispielsweise einer der Babbel-Mitarbeitenden in eine neue Wohnung zieht und noch keinen Internetzugang hat, stellt das Unternehmen ihm oder ihr einen WLAN-USB-Stick zur Verfügung, bis alles eingerichtet ist.

Hybride Arbeitsmodelle: Vorteile nutzen

Hybride Arbeitsmodelle bringen sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. Indem Unternehmen Lösungen wie Communication Equity implementieren und eine offene Unternehmenskultur fördern, können sie die Herausforderungen des hybriden Arbeitens überwinden und die Vorteile maximieren.