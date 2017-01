Neuer Personalchef bei Fraport Security

14.12.2012 | Personalie

Dirk Topnik

Bild: Fraport Security

Dirk Topnik wurde vor Kurzem zum Bereichsleiter Personal, Aus- und Fortbildung bei der Frasec Fraport Security Services GmbH ernannt.

Topnik (50) ist in dieser Funktion verantwortlich für rund 3.600 Mitarbeiter an den Flughäfen Frankfurt am Main, Frankfurt-Hahn sowie im Bildungs- und Schulungszentrum in Kelsterbach. Er berichtet an den Geschäftsführer und Arbeitsdirektor des Unternehmens: Rainer Friebertshäuser.