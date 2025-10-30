Welchen Führungsstil braucht es in der Krise?
Mit kooperativer Führung kommen Unternehmen aus Sicht der Mitarbeitenden am besten durch die Krise. Das ist das Ergebnis des Leadership-Monitors des HR-Tech-Anbieters HR Works. Autoritäre Führungspraktiken schneiden dagegen deutlich schlechter ab. Im Rahmen der repräsentativen Studie wurden rund 2.100 Beschäftigte aus Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung zum Führungsstil in ihrem Unternehmen befragt.
Kooperative und autoritäre Führung in der Krise
Rund 58 Prozent der befragten Mitarbeitenden ordnen den Leadership-Stil ihrer Führungskraft als kooperativ ein. Dieser Führungsstil setzt auf Mitbestimmung und eigenverantwortliches Handeln. 19 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Führungskraft autoritär führt. Weitere 19 Prozent bescheinigen ihrer Führungskraft einen Laissez-Faire-Stil.
Aus Sicht der Mitarbeitenden erweist sich kooperative Führungsarbeit als fast dreimal so wirksam wie autoritäre. So schätzen sie nahezu zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) als einen erfolgreichen Weg zur Bewältigung von Krisen ein, während dies 24 Prozent bei einem eher autoritären Führungsstil so sehen.
Autoritäre Führung: Wenn das Vertrauen fehlt
Aus Perspektive der Mitarbeitenden leidet das Vertrauen in Teams, die stärker autoritär geführt werden. So bescheinigen die Befragten, die sich autoritärem Leadership ausgesetzt sehen, ihren Führungskräften Misstrauen (42 Prozent), fehlende Anerkennung (48 Prozent) und Egoismus (54 Prozent).
Deutlich besser schneiden in diesen Kategorien demnach Chefinnen und Chefs ab, die eher auf kooperatives Management setzen: Als misstrauisch empfinden sie 5 Prozent ihrer Mitarbeitenden, Anerkennung vermissen 18 Prozent, als egoistisch kritisieren sie 10 Prozent.
Kooperative Führung: Wertschätzung ist Trumpf
Im Rahmen der Umfrage gaben die Teilnehmenden überdies Auskunft, welche Erfahrungen mit Führungskräften ihnen positiv in Erinnerung geblieben sind. Empathie und Wertschätzung wurden dabei laut Studie besonders häufig genannt. So antwortete ein Teilnehmer: "Mein damaliger Chef stand voll hinter uns, hatte Wertschätzung und uns immer verteidigt. Er hatte einen netten Umgangston." Eine andere Antwort lautet: "Ich wurde so angenommen, wie ich bin. Das, was ich gut konnte, wurde gewürdigt und gut eingesetzt. Meine Schwächen wurden ebenso angenommen, aber mehr auf die Stärken geachtet und die wurden genutzt."
Von Seiten der Mitarbeitenden, die ihre Führungskraft als autoritär wahrnehmen, wurde dagegen ein toxisches Arbeitsklima beschrieben, z. B.: "Er hat mich heruntergeputzt, ohne dass ich ausreden konnte. Das war sehr ungerecht und führte zu meiner inneren Kündigung."
Das könnte Sie auch interessieren:
Renaissance der autoritären Führung?
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber beachten müssen
615
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
545
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
370
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
306
-
Ablauf und Struktur des betrieblichen Eingliederungsmanagements
198
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
193
-
Vorlage: Leitfaden für das Mitarbeitergespräch
176
-
Checkliste: Das sollten Sie bei der Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs beachten
166
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1514
-
Das sind die Gehaltstrends 2025
144
-
Welchen Führungsstil braucht es in der Krise?
30.10.2025
-
Recruiting wird zum eigenen Unternehmensbereich
29.10.2025
-
Welche Weiterbildungen für HR jetzt gefragt sind
29.10.2025
-
Wie HR-Arbeit zum strategischen Akteur im Unternehmen wird
29.10.2025
-
Transformation ist Tradition plus Innovation
28.10.2025
-
KI macht schneller, aber nicht produktiver
27.10.2025
-
Neun Tipps für mehr Konzentration
24.10.2025
-
Wenn falsche Personalentscheidungen teuer werden
23.10.2025
-
Wie KI-Mensch-Zusammenarbeit das Büro verändert
22.10.2025
-
Zusammenarbeit mit KI bringt neue Regeln für Teams und Führung
22.10.2025