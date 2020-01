Nur jeder fünfte Arbeitnehmer interessiert sich einer aktuellen Studie zufolge für den Purpose eines Unternehmens. Mitarbeiter benötigen demnach keinen tieferen Sinn, solange sie ihre Arbeit für bedeutsam halten und sich zugehörig fühlen.

Erst kürzlich erklärte Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager, im Interview mit der Haufe Online Redaktion den Purpose zu einem der zentralen Themen 2020 für Personalmanager. Die Frage nach dem Unternehmenszweck spiegle die Forderungen der jüngeren Generation nach einer neuen Form des Wirtschaftens wider. Dransfeld-Haase rechnet deshalb damit, dass der Purpose mehr als nur ein Schönwetterthema ist.

Für Gegenwind sorgt nun die repräsentative Studie "Meaning of Work" der Jobsuchmaschine Indeed und des Meinungsforschungsinstituts Yougov, an der 2.042 Arbeitnehmer teilnahmen. Nur 20 Prozent der Befragten interessieren sich demnach für die Kultur eines Unternehmens. Ähnlich sieht es bei der Vision aus: Nur jeder fünfte Arbeitnehmer (19 Prozent) hält diese für wichtiger als beispielsweise eine Beförderung.

Nur jeder Vierte wechselt für Aufstiegsmöglichkeiten den Job

Das überrascht insbesondere deshalb, weil auch Karriere zu machen für viele Arbeitnehmer längst nicht mehr erstrebenswert scheint. Vier von zehn Befragten gaben an, mit ihrer Position zufrieden zu sein und nicht weiter aufsteigen zu wollen. So lässt sich möglicherweise auch erklären, weshalb drei Viertel der Studienteilnehmer noch nie ihren Arbeitgeber für bessere Aufstiegsmöglichkeiten gewechselt haben. Eine andere Lesart wäre: Unternehmen sind bereits sehr gut darin, ihren Mitarbeitern passende Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Punkten können Arbeitgeber außerdem mit flexiblen Arbeitszeiten (42 Prozent), einem guten Betriebsklima und netten Mitarbeitern beziehungsweise Kollegen (jeweils 59 Prozent). Insbesondere für jüngere Arbeitnehmer zwischen 18 und 24 Jahren ist das Team der wichtigste Wohlfühlfaktor (66 Prozent). Mit dem Vorgesetzten auf einer Wellenlänge zu sein, ist dagegen nur für jeden Fünften (22 Prozent) entscheidend.

Arbeitnehmer wünschen sich Transparenz bei der Vergütung

Motivation schöpfen Mitarbeiter der Studie zufolge aus der Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit und dem Gefühl der Zugehörigkeit. Die Grundstimmung unter Arbeitnehmern gegenüber ihrem Arbeitgeber, so lassen sich die Ergebnisse interpretieren, ist hingegen gemischt. Positiv fällt auf: Vier von fünf Befragten (83 Prozent) wollen ihre Arbeit so gut wie möglich erledigen und helfen dabei gerne anderen Mitarbeitern (78 Prozent). Mehr als zwei Drittel wollen außerdem einen Beitrag zum Wachstum ihres Arbeitgebers leisten (68 Prozent). Wie viele davon von einem Individual-, Team-, oder Unternehmensbonus im Erfolgsfall profitieren, lässt die Studie offen. Das Thema Vergütung klammert sie jedoch nicht aus: Transparenz bei der Bezahlung scheint Arbeitnehmern ein großes Anliegen zu sein. Über 60 Prozent der Angestellten befürworten, dass Unternehmen das durchschnittliche Gehalt der verschiedenen Fachbereiche und Positionen veröffentlichen – idealerweise auch gleich in der Stellenausschreibung (68 Prozent).

Negativ fällt auf: Nur etwa die Hälfte der Befragten (55 Prozent) würden ihren Arbeitgeber Freunden weiterempfehlen. Daraus lässt sich auf eine Unzufriedenheit der Arbeiternehmer schließen. Ob diese tatsächlich existiert und welche Gründe sie hat, geht aus der Studie jedoch nicht hervor. Dagegen spricht, dass lediglich jeder sechste Arbeitnehmer aktiv nach einem neuen Job sucht. Die wichtigsten Gründe dafür lauten: mangelnde Anerkennung (58 Prozent), bessere Verdienstmöglichkeiten (54 Prozent) und bessere Arbeitsbedingungen (43 Prozent).

Vier-Tage-Woche findet Anklang

Mit einem Vorstoß sorgte die finnische Premierministerin Sanna Marin vor wenigen Tagen für Schlagzeilen: Sie glaube, dass Menschen mehr Zeit für ihre Familien, Liebsten und Hobbies verdient hätten und sehe in einer Vier-Tage-Woche den nächsten Schritt im Arbeitsleben. Dass eine solche auch unter Arbeitnehmern in Deutschland Anklang finden würde, unterstreicht nun die Studie "Meaning of Work". Etwa die Hälfte (55 Prozent) der Befragten kann sich vorstellen, bei gleicher Wochenarbeitszeit und Bezahlung an nur vier Wochentagen zu arbeiten. Damit weicht die Befragung allerdings von Marins Vorschlag ab, die wöchentliche Arbeitszeit entsprechend zu reduzieren. Gleichzeitig unterstreicht sie: Der Wunsch nach mehr Freizeit ist unter Arbeitnehmern weit verbreitet, wie ein Tarifvertrag aus der Metall- und Elektroindustrie zeigt.





