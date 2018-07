Trends im Recruiting 2018

Der Wettbewerb um die Talente verschärft sich, erfordert neue Maßnahmen und den vermehrten Einsatz digitaler Tools. Wenn Google for Jobs auch in Deutschland eingeführt wird, ist eine Anpassung der Stellenanzeigen an den Google-Standard erforderlich. Das Recruiting ist zu einer anspruchsvollen Aufgabe für Spezialisten geworden. Hier setzt das diesjährige Sonderheft an mit Tipps, wie Stellenanzeigen zielgruppengerecht und Google-optimiert gestaltet werden, wie Messengerdienste, Chatbots und künstliche Intelligenz genutzt wird und welche datenschutzrechtlichen Risiken deren Anwendung birgt.

