Ist "Nachhaltigkeit" nur ein viel zitiertes Modewort oder ist es tatsächlich in Unternehmen verankert? Laut dem jüngsten Hernstein Management Report scheint das Thema in den Unternehmen angekommen zu sein. 81 Prozent der Großunternehmen in Österreich, der Schweiz und Deutschland beschäftigen sich bereits mit Nachhaltigkeit.Weiter