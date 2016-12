Jeder zweite Deutsche arbeitet im Urlaub

10.07.2012 | Work-Life-Balance

Viele Mitarbeiter können im Urlaub nicht auf ihren Laptop verzichten.

Vielen Berufstätigen fällt es schwer, im Urlaub loszulassen. Sie nehmen ihren Laptop sogar mit an den Strand. Wer glaubt, dass sei eher die Ausnahme als die Regel, der irrt. Dies belegt zumindest eine aktuelle Studie von Regus.

Die Hälfte aller berufstätigen Deutschen schaltet nicht einmal im Urlaub richtig ab. 49 Prozent der Beschäftigten wollen in ihren Ferien bis zu drei Stunden am Tag arbeiten. Fast jeder Zehnte arbeitet sogar mehr als drei Stunden, statt am Pool zu entspannen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung des Bürodienstleisters Regus, an der weltweit rund 16.000 Beschäftigte teilgenommen haben.

Chinesen können am wenigsten abschalten

Damit stehen die Deutschen aber nicht alleine da. Beschäftigte in vielen anderen Ländern arbeiten im Urlaub noch deutlich mehr. Besonders verbreitet ist der Arbeitseifer der Studie zufolge in China. Dort widmen sich 44 Prozent der Berufstätigen selbst in ihrer Freizeit mehr als drei Stunden lang täglich dem Job. In Indien tun dies 27 Prozent, in Japan 21 Prozent und in den USA 17 Prozent.

Moderne Technologien verleiten zum Arbeiten

Deutsche Arbeitnehmer nehmen nicht nur zu viel Arbeit mit in den Urlaub, sie verbringen auch übermäßig viel Zeit mit ihren Smartphones und Netbooks, heißt es in der Studie weiter. Jeder Zehnte will demnach von der Strandliege aus eine abgespeckte Version seines regulären Arbeitsalltags weiterführen.

Und warum? Michael Barth, Deutschland-Geschäftsführer von Regus, sieht das Problem vor allem in den neuen Technologien: "Moderne Technologien verleiten Mitarbeiter dazu, ständig in Verbindung zu bleiben, E-Mails zu lesen und dadurch entstehende Aufgaben zu erledigen." Die Beschäftigten könnten sich kaum dagegen wehren. "Smartphones, Netbooks und die ständige Erreichbarkeit über das Internet machen es schwer, komplett abzuschalten." Genau dies sei aber wichtig.

Flexiblere Arbeitsbedingungen schaffen

Barth fordert die Unternehmen dazu auf, dringend Lösungen anzubieten, um die Effizienz und Produktivität ihrer Mitarbeiter zu erhöhen und diese gleichzeitig davor zu bewahren, in ihrer Freizeit zu arbeiten. Sein Vorschlag: "Durch flexiblere Arbeitsbedingungen und kürzere Anfahrtswege werden Mitarbeiter effizienter und können im Urlaub wirklich abschalten und sich erholen."