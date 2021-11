Immer mehr DAX-Vorstände haben einen MBA

Bild: MEV Verlag GmbH Der MBA kann bei DAX-Vorständen und -vorständinnen gegenüber der Promotion durch größeren Praxisbezug punkten.

Laut dem DAX-Vorstandsreport 2021 von Odgers Berndtson gewinnt der MBA-Abschluss an Bedeutung: Aktuell haben bereits 20 Prozent der 191 Vorstandsmitglieder einen Master of Business Administration (MBA) in der Tasche – drei Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der DAX-Vorstandsmitglieder mit einem MBA ist in den vergangenen Jahren laufend gestiegen, während die Zahl derer mit Doktortitel rückläufig ist.