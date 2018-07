Bild: Haufe Online Redaktion Wer im Stress ist, sollte auch Pausen machen.

Multitasking und Arbeiten unter Druck sind in Unternehmen weit verbreitet, so eine Studie. Allerdings werden potenzielle Stressfaktoren als unterschiedlich belastend empfunden – und auch die Anzahl der Stressoren entscheidet darüber, wie erschöpft die Arbeitnehmer sich am Ende des Tages fühlen.