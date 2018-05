Im Vergleich der Gehälter schneiden Frauen immer noch schlechter ab. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen sind nach wie vor ein Streitthema. Nun belegt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), dass das deutsche Steuersystem die Gehaltsnachteile der Frauen etwas abmildert. Trotzdem bleibe eine unerklärte Lohnlücke.

Das deutsche Steuersystem mit seinen ansteigenden Steuersätzen dämpft die Einkommensnachteile von Frauen am deutschen Arbeitsmarkt, so das Ergebnis der DIW-Studie. Die Schere zwischen den Einkommen von Frauen und Männern sei netto spürbar geringer als brutto. Vor allem wegen der Steuerprogression ist die Lücke in der Monatsbetrachtung netto nur noch halb so groß wie brutto, heißt es in der Studie. Es könne allerdings nicht Aufgabe des Steuer- und Transfersystems sein, Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt über Umverteilung zu bekämpfen.

Ehegatten-Splitting setzt falsche Anreize

Die Autoren kritisieren zudem negative Auswirkungen des Ehegatten-Splittings. Wegen der hohen Steuerlast auf die Einkommen der Zweitverdiener gebe es insbesondere für Frauen in Westdeutschland falsche Anreize, sich mit kleinen Jobs zu begnügen. Eine Abschaffung würde die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt verbessern, argumentieren sie.

Lohnlücke bleibt trotzdem bestehen

Ein größerer Teil der objektiv vorhandenen Verdienstunterschiede lässt sich erklären durch Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Ausbildung, Arbeitszeit oder Berufserfahrung. Es bleibt aber laut DIW eine unerklärte Lohnlücke, die als Diskriminierung der Frauen gewertet werden müsse. In den unteren Lohngruppen ist sie demnach bei Betrachtung der Monatsbruttoeinkommen so gut wie nicht existent, während sie bei den mittleren Einkommen 17 Prozent der Männerlöhne im Westen und zwölf Prozent im Osten betrage.