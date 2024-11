Über 10.000 Masterstudiengänge konnten im Wintersemester 2023/24 an Hochschulen in Deutschland belegt werden. Damit bietet der Master mehr Vielfalt als der Bachelor, für den fast 500 weniger Studiengänge im Angebot waren. Allerdings sinkt die Zahl der Master-Studierenden seit zwei Jahren.

Laut den statistischen Daten der Hochschulrektorenkonferenz gab es im Wintersemester 2023/24 an den Hochschulen in Deutschland insgesamt 21.958 Studiengänge – nahezu doppelt so viele wie im Wintersemester 2007/08. Das aktuelle Studiengangsangebot setzt sich aus 9.893 Bachelor- und 10.333 Masterstudiengängen zusammen. Weitere 1.365 Studiengänge führten zu einem staatlichen oder kirchlichen Abschluss sowie 367 zu einem Diplom- oder Magisterabschluss. Das heißt zum einen: Das Bologna-System hat sich mittlerweile durchgesetzt: 92 Prozent aller Studiengänge führen zu den Abschlüssen Bachelor und Master.

Deutlich mehr Masterstudiengänge als Bachelorstudiengänge

Zu anderen heißt das: Das Angebot an Masterstudiengängen hat das Bachelorangebot mittlerweile überholt. Besonders deutlich ist der zahlenmäßige Unterschied an den deutschen Universitäten, die aktuell 6.686 Master- und 4.914 Bachelorstudiengänge anbieten. Unabhängig von der Hochschulart haben die angebotenen Masterstudiengänge die Bachelorstudiengänge bereits 2017/18 zahlenmäßig überholt. Im Vergleichszeitraum 2007/08 waren es noch deutlich mehr Bachelor- (4.108) als Masterstudiengänge (2.778).

Die Anzahl der Studienabsolventen ist jedoch ganz anders verteilt: Im Prüfungsjahr 2023 schlossen 243.633 Personen in Deutschland ihr Studium mit einem Bachelor ab, 146.484 mit einem Master. Es ist nachvollziehbar, dass nicht alle Studierenden, die einen Bachelor in der Tasche haben, auch ein Masterstudium aufnehmen. Aber das deutlich höhere Angebot an Masterstudiengängen deutet darauf hin, dass im Master in erheblich kleineren Gruppen gelernt wird und dass in manchen Studiengängen vielleicht nicht alle Plätze gefüllt sind.

Ein Überangebot an Masterstudiengängen könnte in den nächsten Jahren deutlicher hervortreten, denn die Anzahl der Studienanfänger im Master hat im Wintersemester 2022/23 zum zweiten Mal in Folge abgenommen. Mit 128.839 Master-Startern liegt sie aber immer noch deutlich über den Zahlen vor zehn Jahren (101.850 Studienanfänger im Master).

Studienangebote im Masterstudium

Einen großen Anteil innerhalb der Masterstudiengänge nehmen die Wirtschaftswissenschaften ein. 1.761 Studiengänge dieser Disziplinen führen zu einem Masterabschluss. Aber das größte Studienangebot im Master betrifft das Lehramt (2.136 Studiengänge), gefolgt von den Ingenieurwissenschaften (1.809 Studiengänge) sowie Mathematik und Naturwissenschaften (1.774 Studiengänge). Das kleinste Master-Angebot ist im Bereich öffentliche Verwaltung zu finden, mit 31 Studiengängen.

In drei oder vier Semestern zum Master

Laut den Daten der Hochschulrektorenkonferenz weist die Mehrzahl der Bachelorstudiengänge eine Regelstudienzeit von sechs Semestern auf. Der Master hat mehrheitlich eine Regelstudienzeit von vier Semestern. Das gilt vor allem für Universitäten. An Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist der Master oft schon in drei Semestern erreichbar.

Die meisten Masterangebote sind konsekutiv (6.908 Studiengänge). Die 979 weiterbildenden Masterstudiengänge, die in Deutschland belegt werden können, werden zu einem relativ großen Teil von FHs/HAWs angeboten. An Universitäten und künstlerischen Hochschulen ist das Angebot geringer.





