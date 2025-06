Vielfalt strategisch gestalten: Die Charta der Vielfalt und die Berufundfamilie Service GmbH haben gemeinsam einen umfassendenden Zertifizierungsprozess entwickelt. Das Audit "Beruf & Vielfalt" richtet sich an Unternehmen, das Audit "Hochschule & Vielfalt" an Hochschulen.

Vielfalt am Arbeitsplatz und an Hochschulen ist kein Selbstläufer, sondern braucht Struktur, Strategie und Verbindlichkeit. Hier setzen die neuen Audits "Beruf & Vielfalt" sowie "Hochschule & Vielfalt" an. Die Audits wurden gemeinsam von der Berufundfamilie Service GmbH und der Charta der Vielfalt e.V. entwickelt.

Laut Pressemitteilung sollen sie "als erste umfassende Zertifizierung zum Thema Vielfalt" Unternehmen, Institutionen und Hochschulen ermöglichen, Vielfalt gezielt zu managen und nachhaltig in der Organisationskultur zu verankern, und dies unabhängig von Branche, Größe oder Ausrichtung. Ziel sei es, eine vielfaltsorientierte Personal- und Organisationsentwicklung strategisch anzugehen und konkrete Maßnahmen für ein inklusives Arbeits- oder Studienumfeld umzusetzen.

Dreimonatiger strukturierter Prozess

Der Auditierungsprozess dauert rund drei Monate und beinhaltet unter anderem eine Statusanalyse sowie Kulturbilderhebung, Workshops zur Vielfaltsstrategie, Managementgespräche und die Erstellung eines konkreten Handlungsprogramms. Am Ende steht die Begutachtung durch ein mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium der Berufundfamilie Service GmbH und – bei erfolgreichem Abschluss – ein Zertifikat mit dreijähriger Gültigkeit. Die Umsetzung der Maßnahmen wird regelmäßig überprüft, Weiterentwicklungen sind im Rahmen einer Re-Auditierung möglich.

"Die Audits sind Instrumente, mit denen alle Organisationsformen und -größen nicht nur den personalpolitischen Anforderungen der Zeit gerecht werden, sondern die ihnen echten Fortschritt sichern", meint Oliver Schmitz, Geschäftsführer der Berufundfamilie Service GmbH. „Vielfalt braucht mehr als gute Absichten – sie braucht klare Strukturen, konkrete Ziele und verbindliche Verantwortlichkeiten", betont Cawa Younosi, Geschäftsführer des Charta der Vielfalt e. V. "Die Audits machen Vielfalt nicht nur sichtbar, sondern auch steuerbar – und damit wirksam."

Vielfalt langfristig verankern

Das Audit ist mehrstufig angelegt: Organisationen können alle drei Jahre eine Folgezertifizierung durchlaufen. So entwickeln sie ihre vielfaltsorientierte Personalpolitik beziehungsweise ihre Arbeits- und Studienbedingungen gezielt weiter. Dabei lassen sich neue Schwerpunkte setzen – etwa in einzelnen Diversity-Dimensionen.

Das Audit soll eine vielfaltsorientierte Organisations- und Führungskultur zu stärken. Ein Umfeld, das Vielfalt anerkennt und fördert, erlaube Mitarbeitenden, ihr Potenzial entfalten. Unternehmen können so ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern, um Fachkräfte und Talente besser zu gewinnen und zu binden.





