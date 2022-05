Bild: Pexels Das (Arbeits-)Leben besteht aus permanenten Herausforderungen - Führungskräfte müssen lernen, damit umzugehen, rät unser Kolumnist Boris Grundl.

"Wann war der Moment, an dem Sie es geschafft hatten?" Jedes Mal, wenn ich diese Frage höre, bin ich verwundert. Sie kommt von sehr unterschiedlichen Menschen und lässt sich in verschiedene Richtungen deuten. Journalistinnen und Journalisten wollen wissen, wann ich mich mit meinem Schicksal der schweren Behinderung versöhnt hatte. Coaches und Trainerinnen und Trainer forschen, ab welchem Zeitpunkt ich als Führungsexperte bekannt war. Und die Teilnehmenden in Seminaren fragen, wann ich als Unternehmer finanzielle Unabhängigkeit erreicht habe.