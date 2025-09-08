Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Kommissaranwärterin nach Mottoparty entlassen
Bild: mauritius images / imageBROKER / Gerken & Ernst Eine Kommissaranwärterin wurde wegen berechtigten Zweifeln an ihrer charakterlichen Eigung für den Polizeidienst entlassen.

Eine Kommissaranwärterin, die bei einer privaten Mottoparty ihre Dienstkleidung genutzt und an einer gespielten Festnahme mitgewirkt hatte, durfte aus dem Polizeidienst entlassen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden.

Eine Kommissaranwärterin hatte bei einer privaten Feier (Mottoparty) dienstliche Kleidungsstücke getragen und an einer gespielten Festnahme mitgewirkt. Sie wurde daher vom Polizeipräsidium wegen Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf entlassen.

Berechtigte Zweifel an der charakterlichen Eignung für den Polizeidienst

Das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf hat die Entlassung bestätigt und den Eilantrag der Anwärterin gegen ihre Entlassung abgelehnt.

Zur Begründung hat das Verwaltungsgericht ausgeführt, dass ein im Vorbereitungsdienst befindlicher Polizeibeamter aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf entlassen werden kann, wenn berechtigte Zweifel an seiner charakterlichen bzw. persönlichen Eignung für den Polizeidienst bestehen.

Das Polizeipräsidium hat solche Eignungszweifel bei der Kommissaranwärterin angenommen, da sie zusammen mit weiteren Kommissaranwärtern eine private Feier besucht und dabei einen zur Dienstkleidung gehörenden Pullover und eine Schutzweste, jeweils mit der Aufschrift „Polizei“, getragen hat. Andere Gäste der Feier haben vom Auftreten der Anwärterin in ihrer Dienstkleidung Videos angefertigt. Außerdem hat diese für das Anfertigen eines videografischen Gästebuchs bei der gespielten Ergreifung eines als Drogendealer verkleideten Gastes mitgewirkt.

Das Gericht hat die Einschätzung des Polizeipräsidiums bestätigt, dass dieses außerdienstliche Fehlverhalten das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei deutlich und nachhaltig schädigt, zumal es im Zeitalter sozialer Medien ohne weiteres über den Kreis der Gäste, die an der Feier teilgenommen haben, hinaus bekannt werden kann. Daher erweist sich die Entlassung der Anwärterin als rechtmäßig.

(Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss v. 2.9.2025, 2 L 2837/25)

Pressemitteilung VG Düsseldorf vom 2.9.2025
Schlagworte zum Thema:  Polizei
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Personal & Tarifrecht
Polizei: Polizeianwärter wegen rassistischer und frauenfeindlicher Äußerungen entlassen
2 Polizisten in der Fußgängerzone_pixabay

Rassismus und Frauenfeindlichkeit haben im Polizeivollzugsdienst keinen Platz. Ein Polizeianwärter wurde entlassen, nachdem er durch herablassendes Verhalten und diskriminierende Äußerungen auffiel. Das Verwaltungsgericht Aachen bestätigte die Rechtmäßigkeit der Entlassung.
Urteil: Entlassung eines Polizeibeamten aus dem Vorbereitungsdienst
Richterhammer, Paragrafenzeichen und Waage

Ein Kommissaranwärter, der vor seiner Ernennung zum Polizeibeamten fremdenfeindliche und antisemitische Nachrichten in einer Chatgruppe verbreitet hat, weckt Zweifel an seiner persönlichen Eignung und darf daher aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf entlassen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden.
Beamtenverhältnis auf Probe: Fehlende charakterliche Eignung nach Verwendung ausländerfeindlicher Sticker in Chatgruppe
Polizeibeamter mit Warnweste, Aufschrift Polizei, Rückenansicht

Ein Anspruch auf Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe scheidet aus, wenn berechtigte Zweifel an der charakterlichen Eignung des Bewerbers bestehen. Diese können sich auch aus einem außerdienstlichen Verhalten, etwa Chatnachrichten und Beiträgen innerhalb einer WhatsApp-Gruppe, ergeben.
Haufe Shop: Arbeitszeugnisse für den öffentlichen Dienst
Arbeitszeugnisse für den ÖD

Erstellen Sie schnell und effektiv rechtssichere Arbeitszeugnisse. Dieses Buch bietet Ihnen viele Musterzeugnisse für Angestellte des Bundes, der Länder und Kommunen.
OVG für das Land NRW 6 B 1073/04
OVG für das Land NRW 6 B 1073/04

  Verfahrensgang VG Köln (Aktenzeichen 19 L 3217/03)   Tenor Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Der Streitwert wird auch für das Beschwerdeverfahren auf 2.543,94 Euro ...

4 Wochen testen