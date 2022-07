Kommune darf Stadtportal im Internet betreiben

Bild: Haufe Online Redaktion Das Internetangebot einer Gemeinde darf das Gebot der Staatsferne der Presse nicht verletzen.

Eine Gemeinde darf ein Internetangebot in Form eines Stadtportals, in dem nicht nur amtliche Mitteilungen, sondern auch Informationen über das Geschehen in der Stadt abrufbar sind, betreiben. Das Gebot der Staatsferne der Presse ist dabei nicht verletzt, wenn der Gesamtcharakter des Internetangebots die Institutsgarantie der freien Presse aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG nicht gefährdet.