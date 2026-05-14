In kaum einem wohnungswirtschaftlichen Bereich verspricht Künstliche Intelligenz so große Effizienzgewinne wie in der Kommunikation mit den Mietern. Immer mehr Unternehmen setzen deshalb auf KI-gestützte Bots und entlasten so ihre Mitarbeitenden von Routineaufgaben.

Mieter der Gesobau AG müssen sich seit November des vorigen Jahres umgewöhnen. Wählen sie nämlich die zentrale Rufnummer, so meldet sich nicht ein Mensch, sondern eine sympathische Frauenstimme mit der Ansage "Ich bin Clara, Ihre virtuelle Kundenbetreuerin". Clara – ein KI-gestützter Voicebot – identifiziert anhand von Namen und Adresse den Anrufer, nimmt sein Anliegen auf und klärt dieses in vielen Fällen direkt, ohne dass ein Gesobau-Mitarbeiter eingreifen muss. "In der Kundenkommunikation", ist Lars Holborn, Vorstand der Gesobau AG, überzeugt, "kann KI ihre Stärken voll ausspielen."

Voicebot als Teil eines Gesamtkonzepts

Das sehen viele Branchenakteure ähnlich. Jedenfalls gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Wohnungsunternehmen, die bei der Bearbeitung von Mieteranliegen KI-Lösungen einsetzen. Dabei handelt es sich immer öfter nicht mehr nur um Chatbots, die einfache schriftliche Anfragen bearbeiten können, sondern auch um Voicebots, also KI-basierte Sprachdialogsysteme, die in d...