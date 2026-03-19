Dr. Susanne Bieker
Dr. Susanne Bieker
Leiterin Transformations- und Innovationssysteme urbaner Räume, Fraunhofer ISI
Jörn Ehmke
Jörn Ehmke
Abteilungsleiter Stadt- und Quartiersentwicklung, Gewoba  
Klimaschutz und Klimaanpassung: Daten treffen Wasser
Bild: GeoInformation Bremen Das Gewoba-Quartier in der Gartenstadt-Süd während der Neupflanzungs- und Installationsmaßnahmen

In der Innovationspartnerschaft "InDigWa – Integrierte Digitalisierung der Wasserversorgung" geht die Gewoba Bremen gemeinsam mit Industrie­unternehmen und Fraunhofer-Instituten der Frage nach, wie die Wasserversorgung in urbanen Quartieren langfristig gesichert werden kann. Ein Blick ins Reallabor.

Während im November 2025 die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém eröffnet wird, fällt bei der Gewoba Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen in Bremen der Startschuss für konkrete Lösungen in Klimaschutz und Klimaanpassung: Im Rahmen der vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (Fraunhofer IAO) aus Stuttgart initiierten Morgenstadt-Initiative erprobt ein Netzwerk aus Forschung und Industrie, wie digitale Lösungen zu einem sorgsamen und effizienten Umgang mit der knappen Ressource Wasser führen. Die ersten Daten fließen für eine Maßnahme im Wohnumfeld. Use-Cases in Gebäuden und Wohnungen werden folgen.

Innovationspartnerschaft

Im Rahmen der "InDigWa"-Partnerschaft hat die Gewoba für das Reallabor mit der Gartenstadt Süd eine typische Siedlung der Nachkriegsmoderne ausgewählt, in der sich mit rund 1.200 Wohneinheiten die Hälfte im Besitz des Wohnungsunternehmens befinden. Das, was hier gelingt – so die Annahme –, hat das Potenzial für zahlreiche Siedlungen des gle...

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Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft.
DW Die Wohnungswirtschaft 3/2026

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Schlagworte zum Thema:  Klimaschutz, Klimawandel, Quartiersmanagement
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