Etliche Unternehmen der Branche schrecken davor zurück, die Wobag Saalfeld hat es gewagt: Zusammen mit Partnern hat das städtische Unternehmen Messdienstleistungen und Betriebskostenabrechnung kommunalisiert.
Drei Jahrzehnte war die Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH (Wobag) zufriedener Kunde eines großen, privaten Messdienstleisters. Doch mit der zunehmenden Internationalisierung und Verlagerung von Dienstleistungen ins Ausland sank diese Zufriedenheit kontinuierlich. "Der Dienstleistungsgedanke hat gelitten, Abrechnungen kamen falsch oder verspätet und wenn man reklamiert hat, kamen die Antworten erst aus Bratislava und später aus Kairo. Da konnte auch der engagierte regionale Außendienst nichts ausrichten", berichtet Wobag-Geschäftsführerin Cordula Wiegand über ihre Erfahrungen.
Damit beschreibt die in wohnungswirtschaftlichen Verbänden aktive Geschäftsführerin auch den "Schmerz" vieler ihrer Kolleginnen und Kollegen ziemlich genau. Doch damit wollte man sich in Saalfeld nicht abfinden. "Irgendwann reifte bei uns die Idee, das in neue Hände zu geben und dabei Qualität und Konditionen selbst zu bestimmen", so Wiegand.
Prozess über mehrere Jahre
Was mit einer gründlic...
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
186
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
173
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1411
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
121
-
Ladeinfrastruktur: Neuer Leitfaden für Eigentümer und Verwalter
97
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
93
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
88
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
86
-
Energieausweis bei Vermietung und Verkauf: Die Regeln
72
-
Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
54
-
Hamburg-Standard: Kosten runter, Wohnungen rauf
23.09.2025
-
Sind Ihre Immobilien zukunftsfit?
15.09.2025
-
BÖCKER-Wohnimmobilien: immowelt nimmt meine Bedürfnisse ernst
15.09.2025
-
"Wir sind mit dem Gebäude in die Gebäudeklasse E gerutscht"
10.09.2025
-
Konsolidierung der Digital-Cracks: Aareon kauft KI-Plattform
04.09.2025
-
Debatte um Glasfaserausbau-Pflicht in Mehrfamilienhäusern
03.09.2025
-
Soziale Wohnungsunternehmen leben den Bauturbo schon
03.09.2025
-
Energiekosten im Griff: Strategien für clevere Hausverwalter
01.09.2025
-
Kommunale Wärmeplanung nicht ohne Quartierslösung
28.08.2025
-
Von der Kreidezeit ins 21. Jahrhundert
27.08.2025