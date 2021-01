Trendwende am Wohnungsmarkt in Sicht

Überversorgung und Segregation: Leipzig hat inzwischen mehr als genug Wohnungen

Immer mehr Einwohner, zu wenig Wohnungen, höhere Mieten – darüber klagte auch Leipzig in den vergangenen Jahren. Nun drehe der Markt, es drohe die Überversorgung, stellen die ansässigen Wohnungsgenossenschaften fest. Hoch her geht es nur noch in den Hotspot-Vierteln, wo das Wohnen teuer bleibt. Weiter