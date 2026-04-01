Steuerliche Aspekte der Unternehmensnachfolge

Neben steigenden Kosten und komplexer Bürokratie entwickelt sich die Unternehmensnachfolge zunehmend zu einer der zentralen Herausforderungen für den deutschen Mittelstand. Bevorzugt wird die Unternehmensfortführung innerhalb der Familie. Die News greift steuerliche Aspekte dieser Art der Unternehmensnachfolge auf.

Nach aktuellen Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn stehen im Zeitraum von 2026 bis 2030 rund 186.000 Betriebe zur Übergabe an, wobei der bevorzugte Weg für die Unternehmensfortführung weiterhin die familieninterne Übergabe darstellt. Rund 54 Prozent der Betriebe werden an Kinder oder andere Verwandte der Gesellschafter weitergegeben. Neben organisatorischen und rechtlichen Fragen komplizieren hier aber auch steuerliche Fragen den Prozess – allen voran in puncto Erbschaft- und Schenkungsteuer. Dabei hilft frühzeitige Planung, Risiken zu erkennen und Gestaltungsspielräume zu nutzen. Wird die abgabenrechtliche Dimension zu spät berücksichtigt, können hohe Zahlungen die finanzielle Stabilität des Betriebs gefährden.

Abgabenrechtliche Leitplanken bei der Nachfolge

Die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen der familieninternen Unternehmensnachfolge ergeben sich im Wesentlichen aus dem Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG). Nach § 13a ErbStG können grundsätzlich 85 Prozent des begünstigten Betriebsvermögens steuerfrei übertragen werden (Verschonungsabschlag). Diese Begünstigung soll verhindern, dass Steuerzahlungen das Fortbestehen des Unternehmens gefährden, insbesondere bei familieninternen Übergaben ohne externe Kaufpreiszahlung.

Stolperfallen: Verwaltungsvermögen, junges Verwaltungsvermögen und Finanzmitteltest

Eine zentrale Stolperfalle ist dabei der Anteil des sogenannten Verwaltungsvermögens. Nach § 13b Absatz 4 ErbStG zählen etwa Wertpapiere, vermietete Immobilien oder überschüssige Finanzmittel grundsätzlich nicht zum begünstigten Betriebsvermögen. Geht der Anteil dieses Vermögens über bestimmte Grenzen hinaus, beispielsweise wenn ihr Anteil etwa 10 Prozent des Unternehmenswerts überschreitet, kann die abgabenrechtliche Verschonung eingeschränkt werden oder sogar vollständig entfallen.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert zudem das sogenannte junge Verwaltungsvermögen, also alle Werte einschließlich liquider Mittel, die dem Betrieb erst zwei Jahren vor der Übertragung zugeflossen sind. Diese sind grundsätzlich von der Steuerbegünstigung ausgenommen.

Ein weiterer wichtiger Mechanismus ist der sogenannte Finanzmitteltest nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG. Er prüft, welcher Teil der betrieblichen Liquidität zum Verwaltungsvermögen zählt. Grundsätzlich gilt ein Basisbetrag von 15 Prozent des Unternehmenswerts als unbedenklich. Finanzmittel, die dieses Limit übersteigen, werden hingegen als nachteiliges Verwaltungsvermögen behandelt. Darüber hinaus setzt die steuerliche Verschonung voraus, dass der Betrieb über mehrere Jahre fortgeführt wird und dabei die vorgeschriebenen Lohnsummenregelungen eingehalten werden.

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kann die Steuerbefreiung rückwirkend entfallen. Für Familienbetriebe bedeutet das: Auch nach der Übergabe an die nächste Generation müssen unternehmerische Entscheidungen diese abgabenrechtlichen Bindungen berücksichtigen.

Besonderheit: Sehr große Unternehmensvermögen

Schließlich greifen bei sehr großen Unternehmensvermögen zusätzliche Regelungen. Überschreitet der Firmenwert 26 Millionen Euro, sieht das Gesetz besondere Mechanismen wie die Verschonungsbedarfsprüfung vor, bei der die zuständige Behörde feststellt, ob der Erwerber die anfallenden Steuern aus dem eigenen Privatvermögen aufbringen kann. So soll sichergestellt werden, dass die Steuervergünstigung nur dann gewährt wird, wenn eine tatsächliche finanzielle Entlastung erforderlich ist.

Vermögensstruktur und steuerliche Bewertungen

Neben den gesetzlichen Voraussetzungen spielen auch Bewertungsfragen eine zentrale Rolle bei der abgabenrechtlichen Nachfolgeplanung. Für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird der Unternehmenswert nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes (BewG) ermittelt.

Maßgeblich ist in der Regel der sogenannte gemeine Wert, der den Marktwert des Betriebs widerspiegeln soll. Dieser kann deutlich über dem bilanziellen Eigenkapital liegen. Ein wesentlicher Grund dafür sind stille Reserven, die etwa bei Immobilien, Maschinen oder Beteiligungen entstehen, wenn deren Marktwert den bilanziellen Buchwert übersteigt. Bei einer Firmenübertragung werden diese stillen Reserven indirekt sichtbar, weil sie im abgabenrechtlichen Unternehmenswert berücksichtigt werden. Dadurch kann sich der abgabenrechtliche Wert des Betriebs und damit auch die mögliche Steuerbelastung deutlich erhöhen. Eine frühzeitige Analyse der Vermögensstruktur ist deshalb entscheidend. Gerade bei der geplanten Übergabe innerhalb der Familie ermöglicht sie es, stille Reserven frühzeitig zu identifizieren und ihre steuerlichen Auswirkungen realistisch einzuschätzen. Gleichzeitig können Firmen prüfen, ob bestimmte Vermögensbestandteile tatsächlich für den operativen Betrieb erforderlich sind oder ob strukturelle Anpassungen sinnvoll sein können.

Auch die Wahl des Bemessungsverfahrens kann eine wichtige Rolle spielen. Im steuerlichen Bewertungsrecht wird häufig das vereinfachte Ertragswertverfahren nach dem Bewertungsgesetz angewendet, das, da es die zukünftigen erwarteten Gewinne berücksichtigt, zu Unternehmenswerten führen kann, die deutlich über den Buchwerten liegen.

Schrittweise Nachfolgeplanung zur Steueroptimierung

Eine der größten Herausforderungen bei Übertragungen besteht darin, die Liquidität des Betriebs zu sichern. Ein zentraler Ansatz besteht darin, die familieninterne Nachfolge schrittweise zu gestalten. Besonders verbreitet ist die vorweggenommene Erbfolge, also die Übertragung von Unternehmensanteilen zu Lebzeiten. Der Vorteil hier liegt vor allem in der Nutzung der persönlichen Freibeträge. Nach § 16 ErbStG können Kinder beispielsweise 400.000 Euro steuerfrei erhalten. So sieht § 14 ErbStG vor, dass mehrere Erwerbe innerhalb von zehn Jahren zusammengerechnet werden, wodurch Freibeträge bei frühzeitiger Planung alle zehn Jahre erneut genutzt werden können. Eine gestaffelte Übertragung kann somit helfen, die Steuerbelastung über mehrere Zeitpunkte zu verteilen und gleichzeitig die Liquidität im Betrieb zu erhalten. Ebenso wichtig ist eine frühzeitige Analyse der Vermögensstruktur. Wenn der Anteil des Verwaltungsvermögens reduziert wird und die Voraussetzungen der Begünstigungsvorschriften erfüllt werden, lässt sich die steuerliche Belastung erheblich verringern.