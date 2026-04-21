Das BMF hat in einem Schreiben vom 3.3.2026 (III C 3 – S 7117e/00003/005/058) zur Frage der Fahrzeugüberlassung zu privaten Zwecken als tauschähnlicher Umsatz Stellung genommen. Der Anwendungserlass zum Umsatzsteuergesetz (UStAE) wurde entsprechend angepasst.

Praxis-Hinweis: Arbeitsvertragliche Ausgestaltung der Überlassung im Einzelfall prüfen

Das BMF übernimmt mit diesem Schreiben die Rechtsprechung des BFH. Allerdings stimmt diese im Wesentlichen mit der Ansicht überein, die die Finanzverwaltung bereits vor der Entscheidung des BFH vertreten hat. Die bisherige Praxis der Dienstwagenbesteuerung kann deshalb im Regelfall unverändert gelassen werden. Die Ausführungen des BMF sind deshalb eher als klarstellende Ergänzung anzusehen. Das BMF-Schreiben gibt aber in jedem Fall Anlass, die arbeitsvertragliche Ausgestaltung der Überlassung im jeweiligen Einzelfall zu überprüfen. Eine ausdrückliche Regelung im Arbeitsvertrag ist angezeigt.

Hintergrund: Private Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs kann zu tauschähnlichem Umsatz führen

Mit Urteil vom 30.6.2022 (V R 25/21) hat der BFH eine Entscheidung zur Frage der Umsatzbesteuerung bei der Überlassung eines betrieblichen PKW an einen Arbeitnehmer zur privaten Nutzung getroffen. Dieses war wiederum zumindest in Teilen die Folgeentscheidung eines Urteils des EuGH vom 20.1.2021 (C-288/19). Mit seiner Entscheidung urteilte der BFH, dass die private Nutzungsüberlassung zu einem tauschähnlichen Umsatz führen kann und keine unentgeltliche Wertabgabe darstellt. Dies entspricht der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung.

BMF-Schreiben: Wesentliche Inhalte

Der wesentliche Inhalt des BMF-Schreibens lässt sich wie folgt zusammenfassen: