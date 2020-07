BFH-Kommentierung: Berechnung der Entfernungspauschal

Der BFH stellt klar: Mit der Entfernungspauschale ist ein Hin- und Rückweg an einem Arbeitstag abgegolten. Erfolgen diese nicht an einem Tag, wird nur die Hälfte der Entfernungskilometer als Werbungskosten berücksichtigt.

Praxis-Hinweis: BFH bestätigt Verwaltungsauffassung

Die Entscheidung des BFH (BFH, Urteil v. 12.2.2020, VI R 42/17) mag für Steuerpflichtige misslich sein, sie ist aber nicht wirklich überraschend. Bereits vor der Einführung der sog. Entfernungspauschale hat der BFH entschieden, dass der Gesetzgeber von einer Hin- und Rückfahrt an einem Arbeitstag als Normalfall ausgeht.

Wie der BFH in seiner Entscheidung ausführlich darlegt, hat sich aufgrund der Einführung der Entfernungspauschale nichts geändert. Da der BFH die Verwaltungsauffassung bestätigt hat, dürfte es in der Praxis auch nur recht wenige Fälle geben, in denen die BFH-Rechtsprechung sich für die Zukunft negativ auswirkt. Dies ganz einfach deswegen, weil die Rechtsauffassung des BFH bereits in der Vergangenheit durch die Finanzverwaltung angewendet wurde. Letztlich ist das Urteil des BFH auch als zutreffend anzusehen, da ansonsten eine Benachteiligung der Arbeitnehmer festzustellen wäre, die an einem Arbeitstag Hin- und Rückweg antreten.

Flugbegleiter fuhr nicht an jedem Tag zurück zur Wohnung

Der Kläger war als Flugbegleiter tätig. Die Fahrkosten zwischen seinem Wohnort und dem Flughafen machte er als Werbungskosten geltend. Unstrittig war dies für die Fahrkosten an den Tagen, an denen er am gleichen Tag von seiner Wohnung zum Flughafen und wieder zurück gefahren war. Strittig war indes die Höhe des Werbungskostenabzugs an den Tagen, an denen er von seiner Wohnung zum Flughafen gefahren war, aber er mindestens einen Tag später wieder zurück. Der Kläger vertrat die Auffassung, auch an diesen Tagen stehe ihm die volle Entfernungspauschale als Werbungskosten zu. Das Finanzgericht wies die Klage ab, ließ aber die Revision zu.

Abzug der Entfernungspauschale nur bei Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag

Allerdings hatte auch die Revision zum BFH keinen Erfolg. Dieser bestätigte die Vorentscheidung des FG Münster. Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 1 EStG sind Werbungskosten auch Aufwendungen des Arbeitnehmers für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Zur Abgeltung der Aufwendungen ist für jeden Entfernungskilometer ein Betrag von 30 Cent anzusetzen, höchstens 4.500 EUR im Kalenderjahr. Der Abzug der Entfernungspauschale setzt hierbei voraus, dass der Steuerpflichtige an einem Arbeitstag von der Wohnung zu seiner ersten Tätigkeitsstätte und auch wieder zurückfährt. Wird nur ein Weg zurückgelegt, steht dem Steuerpflichtigen nur die Hälfte des Pauschbetrages zu.





