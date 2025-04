BFH: Auskunftsanspruch gegenüber Finanzbehörden

Auf Grundlage der DSGVO besteht auch gegenüber dem Finanzamt Anspruch auf Auskunft zu den persönlichen Daten. Dabei kommt es nicht auf den Aufwand an.

Der Datenschutz ist in Deutschland ein wichtiges Gut. Entsprechend hoch sind die Anforderungen, die an Behörden und Unternehmen gestellt werden, wenn sie personenbezogene Daten erheben. Wer wissen möchte, welche Daten dort über ihn oder sie gespeichert sind, kann seinen Auskunftsanspruch geltend machen. Dies regelt seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Strittig kann dabei sein, welchen Aufwand eine entsprechende Anfrage auslösen darf.

Hoher Aufwand bei Auskunftsverlangen an Finanzamt

Zuletzt erst hatte der Bundesfinanzhof ( BFH, Urteil v. 14.1.2025, IX R 25/22) über ein sehr umfangreiches Auskunftsverlangen gegenüber einem Finanzamt zu entscheiden. Dabei hatte ein Vorstand sich auf Artikel 15 Abs. 1 DSGVO berufen und zunächst verlangt, dass die Behörde ihm „Ablichtungen aller gespeicherten Informationen“ in Zusammenhang mit der von ihm geführten AG überlässt. Daraufhin erhielt er verschiedene Übersichten aus Grunddaten, Bescheiddaten und e-Daten. Diese reichte ihm jedoch nicht aus, da darin nicht alle in der Finanzbehörde vorliegenden Unterlagen enthalten waren.

Die Rückmeldung des Vorstandes wertete das Finanzamt als Antrag auf allumfassende Akteneinsicht. Daraufhin erweiterte der Mann sein Auskunftsverlangen und wünschte zusätzlich Angaben zu sämtlichen über seine Person gespeicherten Daten. Gegen die wiederum von der Behörde gezeigte Bereitschaft zur Akteneinsicht vor Ort klagte er vor dem Thüringer Finanzgericht. Sein Ziel dabei war, stattdessen Kopien der vorliegenden Informationen zu erhalten.

Während des laufenden Verfahrens erhielt der Mann schließlich vom Finanzamt eine Übersicht in Bezug auf eine atypische stille Gesellschaft, an der er ebenfalls in Zusammenhang mit der AG beteiligt ist. Der Kläger erwartete vom Gericht jedoch ein Urteil, das ihm deutlich umfangreichere Auskünfte zugestehen würde. So wollte er z. B. auch Details zu den Verarbeitungszwecken und den Kategorien der verarbeiteten Daten. Außerdem verlangte er Informationen zur Speicherdauer und zu einem Recht auf Löschung der beim Finanzamt gespeicherten Angaben.

Bestehender Auskunftsanspruch nach der DSGVO

Nachdem der Vorstand mit seiner Klage vor dem Finanzgericht ohne Erfolg blieb, legte er Revision beim Bundesfinanzhof ein. Die dortigen Richter hoben das Urteil der Vorinstanz schließlich auf. Ihre Entscheidung begründeten sie damit, dass die Thüringer zwar den Rechtsanspruch des Mannes auf Auskunft anerkannt hatten. Ihr Rechtsfehler bestand jedoch darin, dass sie das Verlangen als mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden einstuften.

Eine Begrenzung von Auskunftsverlangen sieht die DSGVO allerdings nicht vor. Dies gilt auch dann, wenn wie im vorliegenden Fall keine sachliche oder zeitliche Einschränkung bei der Anfrage vorgenommen wird. Immerhin soll das Auskunftsrecht dazu dienen, dass Personen in regelmäßigen Abständen eine Information zu den von ihnen gespeicherten Daten erhalten und deren Rechtmäßigkeit prüfen können.

Dass der Mann die vom Finanzamt angebotene Akteneinsicht abgelehnt hatte, wertete der Bundesfinanzhof dabei nicht als missbräuchlich eingesetztes Auskunftsverlangen. Vielmehr wiesen sie darauf hin, dass beide Vorgänge nicht gleichbedeutend einzuschätzen sind. Entsprechend war die Behörde dem eigentlichen Anliegen des Vorstands nicht nachgekommen.

Vorgehen bei exzessiven Anträgen

Grundsätzlich können Auskunftsverlangen jedoch auch als exzessiv eingestuft werden. Voraussetzung dafür ist aber eine häufige Wiederholung eines Antrags. Wäre dies bei dem Vorstand der Fall gewesen, hätte das Finanzamt mehrere Handlungsoptionen gehabt. Eine Möglichkeit bestünde darin, die gewünschten Auskünfte zu verweigern. Alternativ könnte die Behörde ein angemessenes Entgelt verlangen. Dabei muss sie allerdings den Nachweis darüber erbringen, dass es sich bei dem Wunsch nach Auskunft tatsächlich um ein exzessives Auskunftsverlangen handelt.

Praxis-Tipp: Welche Daten dem Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO unterliegen

Ein Anspruch auf Auskunft besteht nach der DSGVO in Bezug auf personenbezogene Daten, die ein Unternehmen oder eine Behörde speichert und verarbeitet. Beim Finanzamt gehören dazu sämtliche Informationen zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens, die in Papierform vorgehalten werden. Hinzu kommen E-Mails sowie eventuell vorhandene sonstige Dokumente oder Besprechungsprotokolle. Zu beachten ist im Rahmen des Auskunftsanspruch allerdings, dass dieser durch Rechte anderer begrenzt sein kann.