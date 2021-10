Post-implementation Review IFRS 9

Der IASB führt für jeden neuen IFRS-Standard oder jede größere Änderung an einem Standard eine Überprüfung nach der Einführung durch.

Die Überprüfung nach Einführung eines Standards gibt dem IASB die Möglichkeit, die Auswirkungen der neuen Anforderungen zu bewerten. Aktuell steht die Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9 auf dem Prüfstand.

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 30. September 2021 seine Bitte um Übermittlung von Informationen ( Request for Information; RfI) zur Überprüfung nach der Einführung von IFRS 9 veröffentlicht.

Die fertige Fassung von IFRS 9 wurde in 2014 veröffentlicht, in der die Phasen Klassifizierung und Bewertung, Wertminderung und Bilanzierung von Sicherungsgeschäften zur Ersetzung und Verbesserung der bisherigen Vorgaben in IAS 39 zusammengeführt wurden.

IFRS 9 legt fest, wie ein Unternehmen finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten sowie einige Verträge über den Kauf oder Verkauf nicht finanzieller Posten zu klassifizieren und zu bewerten hat. IFRS 9 ist seit dem Jahr 2018 in Kraft.

Post-implementation Review als Standardqualitäts-Check im due-process

Der IASB führt für jeden neuen IFRS-Standard oder jede größere Änderung an einem Standard eine Überprüfung nach der Einführung durch. Nachdem die Unternehmen einen Standard mindestens zwei Jahre lang angewendet haben, ist eine Überprüfung vorgesehen (due process). Diese Überprüfungen bieten dem Board die Möglichkeit, die Auswirkungen der neuen Anforderungen zu bewerten. Dazu gehören bspw. die Nützlichkeit der Angaben, die praktische Umsetzbarkeit, eventuell aufgetretene unerwartete Kosten und/oder andere Probleme.

Nach der Analyse des Feedbacks aus diesen Überprüfungen wird entschieden, ob weitere Maßnahmen des standard setting ergriffen werden sollen. Zu diesen Maßnahmen kann auch die Bereitstellung von Lehrmaterial gehören. Am Ende der Analyse fasst der IASB seine Antworten auf die Rückmeldungen zusammen und erläutert diese.

Erste Phase des RfI umfasst Themengebiet Classification and Measurement

Die Überprüfung von IFRS 9 startet aufgrund des Umfangs des Standards analog zur damaligen Veröffentlichung in „Scheiben“ bzw. Phasen. Das erste Themengebieten, für das Informationen eingeholt werden ist das Kapitel zur Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten (Classification and Measurement) nebst zugehöriger Anhangangaben nach IFRS 7. Die Überprüfung der Anforderungen des Standards an den Themen Wertminderung und der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften wird später folgen.

Die Fragen betreffen folgende Inhalte der einzelnen Kapitel des RfI (im Überblick):

Classification and measurement: u.a. Effektivität der Vorgaben zur Abbildung der cash flow Charakteristika eines Finanzinstruments sowie Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen. Business model for managing financial assets: u.a. Funktionsweise der Geschäftsmodellbedingung, Konsistenz des Modells, unerwartete Auswirkungen und Umklassifizierungen. Contractual cash flow characteristics: u.a. Funktionsweise der Zahlungsstrombedingung, Konsistenz des Modells, unerwartete Auswirkungen und Variabilität von Zahlungsströmen aufgrund von ESG-Faktoren. Equity instruments and other comprehensive income: u.a. Funktionsweise der Fair Value through OCI-Option, Anwendung auf welche EK-Instrumente und Recycling von Gewinnen/Verlusten. Financial liabilities and own credit: Funktionsweise und Effektivität der Vorgaben zur Berücksichtigung des eigenen Kreditrisiko. Modifications to contractual cash flows: Ob und inwiefern die Regelungen konsistent anzuwenden sind oder Nachbesserungsbedarf besteht. Amortised cost and the effective interest method: Funktionsweise und Effektivität der Vorgaben, Fragen zu Zinssätzen, die Bedingungen unterliegen sowie die Schätzung zukünftiger Zahlungsströme. Transition: Cost-benefit Überlegungen zu den Erleichterungsregelungen, unerwartete Auswirkungen/ Schwierigkeiten. Other matters: Erhebung sonstiger Informationen, die nicht bereits in den anderen Themen enthalten sind, aber von Relevanz sein könnten.

Stellungnahmen können bis zum 28. Januar 2022 eingereicht werden.

Praxistipp: Post-implementation Review weiter beobachten

Die Herausforderungen der Anwendung von IFRS 9 auf Finanzinstrumente sind hinreichend bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob die Erkenntnisse aus dem Post-implementation Review zu IFRS 9 zukünftig hier eine (unternehmensspezifische) Verbesserung bringen.