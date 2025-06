„Science-Fiction-Szenarien zwingen Controller:innen, tradierte Denkweisen zu hinterfragen.“

Der Interviewpartner:

Prof. Dr. Avo Schönbohm lehrt und forscht seit 2010 an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Neben Controlling sind Science-Fiction und Serious Games seine Leidenschaften, die er unkonventionell auch als Berater in der Industrie einsetzt. Seine Mission ist es, Zukunftsperspektiven zu ermöglichen.

Die Fragen stellte Günther Lehmann, Chefredakteur Controlling von Haufe und Vorstandsmitglied der Verlag für ControllingWissen AG.

Lehmann: Kreativität wird Controller:innen vermutlich nur von wenigen als typische Charaktereigenschaft attestiert. Hier gilt schon der Gewinn als Ansichtssache: „Profit is Opinion, Cash is Fact“! Wie locken Sie diese Leute aus der Reserve?

Schönbohm: Sie haben Recht – Kreativität wird typischerweise nicht als erste Eigenschaft mit Controlling verbunden. Genau deshalb wähle ich bewusst Science-Fiction-Szenarien als methodischen Ansatz: Diese provozieren und irritieren zunächst, locken Controllerinnen und Controller aus ihrer Komfortzone heraus und zwingen sie, tradierte Denkweisen zu hinterfragen. Durch diese ungewöhnlichen Impulse und bewusst gesetzten Irritationen entsteht ein Raum, in dem auch vermeintlich nicht-kreative Personen beginnen, Zukunft neu und differenziert zu denken.

Wie profitieren Unternehmen davon?

Wenn Unternehmen sich auf radikale Szenarien einlassen und in einer Backcasting-Übung wieder zurück in die Gegenwart kommen, dann können sie sich systematisch auf diese Zukünfte vorbereiten, datenbasierte Risikoanalysen entwickeln, Roadmaps erstellen, strategische Initiativen starten. Jede radikale Veränderung bieten Chancen und Risiken. Häufig muss man sich aber darauf vorbereiten und sich selber transformieren. Das Thema KI wird seit den 1980er Jahren in der Science-Fiction thematisiert, aber nicht alle sind gut vorbereitet.

Welche konkreten Beispiele aus deutschen Unternehmen gibt es, die ZC einsetzen?

Der Sci-Fi-basierte Ansatz in Zukunftslaboren ist noch nicht sehr weit verbreitet in Deutschland, während er in den USA mit Alphabet (Google X) durchaus etabliert scheint. In Deutschland haben aber Firmen wie die Deutsche Telekom mit T-Labs immerhin schon dezidierte Zukunftslabore, in denen neue Technologien, disruptive Trends und Entwicklungen in Chancen für die Deutsche Telekom übersetzt werden sollen.

Und wie haben sie davon profitiert?

Google hat in seine Moonshot-Factory (man beachte die Sci-Fi-Metapher) wichtige Innovationen entwickelt, insbesondere Waymo für autonomes Fahren. Ich denke, dass es an der Zeit ist, dass auch der deutsche Mittelstand von Sci-Fi-Prototyping und Zukunftscontrolling profitieren sollte,

Wie lernt man als Controller:in Zukunftscontrolling?

Controllerinnen und Controller, aber auch Strategen und Unternehmer:innen lernen in Zukunftscontrolling radikal neues Denken zu wagen und sich von Science-Fiction inspirieren zu lassen, radikale Szenarien durch Backcasting in konkrete Handlungs- und Entscheidungslogiken zu überführen und so Wandel zu gestalten. Darüber hinaus lernen sie die Möglichkeiten kennen, durch einmalige oder institutionalisierte Zukunftslabore oder Future Labs ihre Unternehmen zukunftsorientierter zu machen. Es wird Zeit, sich die Zukunft zurückzuholen.

Herzlichen Dank für das interessante Gespräch!

Haufe Online-Jahresforum Controlling (16./17.09.2025) Beim Haufe Online-Jahresforum Controlling geben führende Expert:innen Einblicke in aktuelle Themen im Controlling u. a. künstliche Intelligenz, Data Governance und nachhaltige Unternehmenssteuerung. Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Breakout Sessions, Diskussionen und virtuellem Networking, u. a. mit einem Vortrag von Prof. Avo Schönbohm zum Zukunftscontrolling in der Praxis. Zum Programm Termin: 16./17.09.2025, jeweils 13 bis 17:45 Uhr Teilnahmegebühr: 390 EUR zzgl. MwSt. Veranstalter: Haufe Akademie GmbH & Co. KG, Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg Zur Anmeldung