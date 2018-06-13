ICV - Péter-Horváth Green Controlling Preis 2027: Teilnahme an Ausschreibung ab sofort möglich
Preis von Péter Horváth Stiftung und ICV
Mit dem ICV - Péter-Horváth Green Controlling Preis zeichnen die Péter Horváth Stiftung und der ICV herausragende Lösungen zur Gestaltung und Steuerung von ökologischen Strategien, Programmen, Projekten und Maßnahmen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen aus. Ausgezeichnet werden Controller bzw. Controllerteams. Die ausgezeichneten Lösungen werden mit insgesamt 10.000 Euro prämiert. Eingereicht werden können alle seit 2023 umgesetzten Lösungen.
Controllerinnen und Controller sollten die Umsetzung grüner Ziele methodisch, instrumentell und beratend unterstützen. Die Erzeugung von Transparenz mit Hilfe der richtigen Kennzahlen, der Nachweis der Wirtschaftlichkeit und die Bewertung des ökologischen Erfolgs sowie die Integration grüner Inhalte in alle Entscheidungsprozesse gelten als wesentliche Aufgaben.
Zweistufiges Auswahlverfahren reduziert den Bewerbungsaufwand
Die Ausschreibung wird mit zwei Bewerbungsstufen durchgeführt. In der ersten Bewerbungsrunde mit Einsendeschluss 31.10.2026 erfolgt die Sichtung der Kurzbewerbungen (1-2-seitige Darstellung des Themas/Projekts). Aus dieser Runde werden bis Ende November 2026 Bewerberinnen und Bewerber für die zweite Runde ausgewählt. Diese können dann zusätzliche, ausführlichere Unterlagen bis 31.01.2027 einreichen.
Veranstalter und Kontaktadresse
Internationaler Controller Verein e.V.
Müncher Straße 8
82237 Wörthsee
Mail: green-preis@icv-controlling.com
Die Preisverleihung findet auf dem Congress der Controller am 26./27. April 2027 in München statt.
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