Nachhaltigkeit mithilfe optimierter Prozesse fördern

In vielen Unternehmen wird aktuell nach einem Weg gesucht, ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und Ressourcen effizienter einzusetzen. Eine Studie zeigt mögliche Erfolge durch Prozessmanagement.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in Unternehmen mittlerweile von großer Bedeutung. Nicht nur große Unternehmen befassen sich ausführlich mit der Frage, wie das Geschäftsmodell nachhaltiger ausgerichtet werden kann. Auch für KMU ist das mittlerweile im Alltag angekommen. Lesen Sie hierzu auch: Nachhaltigkeitsreporting im Mittelstand: Es geht voran, aber langsam

Wie nachhaltig ein Unternehmen agieren kann, hängt auch maßgeblich von der Gestaltung der Geschäftsprozesse ab. Werden beispielsweise weniger Abfälle produziert, ist das gut für die Umwelt. Außerdem verschwendet das Unternehmen keine kostspieligen Ressourcen. Doch wie groß ist die Motivation von Unternehmen, Prozesse zum Wohle der Nachhaltigkeit anzupassen?

Für die BearingPoint Prozessmanagement & Analytik Studie 2024 "Prozessexzellenz durch Kompetenzaufbau und digitale Werkzeuge" wurden branchenübergreifend 676 Experten befragt. Die Ergebnisse verdeutlichen die Bedeutung von Prozessmanagement für nachhaltige Aktivitäten von Unternehmen.

Warum Unternehmen ökologische Nachhaltigkeit vorantreiben

Es gibt unterschiedliche Anlässe, warum Unternehmen nachhaltiger agieren wollen. Genannt wurden insbesondere:

Gesetzliche/regulatorische Anforderungen (32 %)

Kundenanforderungen (30 %)

Intrinsische Motivation (20 %)

Anforderungen an den Lieferanten (17 %).

Die Umfrageergebnisse zeigen also, dass zwar gesetzliche bzw. regulatorische Anforderungen und Kundenanforderungen das Thema besonders vorantreiben. Doch interessant ist, dass sich jeder Fünfte aufgrund von intrinsischer Motivation dazu verantwortlich fühlt. Dies bestätigt, dass Nachhaltigkeit in vielen Organisationen längst Teil der Unternehmenskultur ist.

Prozesse umweltfreundlicher gestalten

Nachhaltige Aspekte und Prozessmanagement stehen in einem spannenden Verhältnis zueinander: Mithilfe angepasster Prozesse kann beispielsweise zu mehr Umweltfreundlichkeit beigetragen werden. Wird der Ressourcenverbrauch (z. B. Energie oder Rohstoffe) reduziert, profitieren sowohl die Umwelt als auch die Kostenseite des Unternehmens.

Attraktive Ansatzpunkte bietet auch die Beschaffung für nachhaltige Maßnahmen. Zudem trägt das Prozessmanagement dazu bei, eine ökologisch nachhaltige Wertschöpfungskette zu analysieren. So können Unternehmen feststellen, welche Aktivitäten bereits zum Erfolg führen – oder welcher Optimierungsbedarf sich noch ergibt. Die Studie legt offen, mit welchen Maßnahmen Prozessmanagement besonders Nachhaltigkeit fördern kann, wie folgende Tabelle zeigt:

Wie Prozessmanagement ökologische Nachhaltigkeit umsetzen kann Digitalisierung nachhaltigkeitsbezogener Prozesse vorantreiben Organisationsweite Sensibilisierung schaffen Nachhaltigkeitsbezogener Prozesskompetenzen ausbauen Prozessverantwortlichkeiten festlegen Transparenz von Nachhaltigkeitskriterien durch Prozessberichte

Prozessmanagement implementieren zur Förderung von Nachhaltigkeit

Im Durchschnitt zwei Drittel der Umfrageteilnehmer geben an, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Treiber für die Entwicklung von Prozessmanagementfähigkeiten ist. Dabei stechen Unternehmen im Segment Kommunikation/Medien/Unterhaltung mit 96 % besonders hervor. Sie legen insbesondere aufgrund nachhaltiger Aspekte Wert auf die Entwicklung des Prozessmanagements.

Fazit: Das Prozessmanagement ist also ein wichtiger Hebel für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien. Unternehmen arbeiten dabei insbesondere an der Digitalisierung von entsprechenden Prozessen. Die Verankerung der Nachhaltigkeitsstrategie in der Unternehmenskultur ist bereits in vielen Organisation Realität. Dennoch ist es wichtig, innerhalb des Betriebs für das Thema noch verstärkt zu sensibilisieren.

Veranstaltungs-Tipp in eigener Sache Haufe ESRS Summit vom 7.-8. Oktober 2024 in Eschborn Bereiten Sie Ihr Unternehmen sicher auf die Umsetzung der neuen Standards zur Nachhaltigkeits­berichterstattung vor. Profitieren Sie aus erster Hand von der profunden Expertise und den vielfältigen Erfahrungen aus den ESRS-Umsetzungsprojekten der renommierten Expertinnen und Experten. Dazu zählen u.a. Dr. Jens Freiberg (BDO) und Georg Lanfermann (DRSC), oder aus der unternehmerischen Praxis Vertreter von BASF, BAYER, DHL und BARC. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier!