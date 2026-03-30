Eine Geschäftsführung nur aus Künstlichen Intelligenz(en)? Auf den ersten Blick klingt das wie Science-Fiction, doch vielleicht kommt so eine Zukunft schneller als man denkt. Prof. Nicole Jekel stellt die Vision und bereits bestehende Prototypen dieses "Führungsmodells" vor.

Sie betreten den Vorstandssaal. Kein Händeschütteln. Keine Stimmen. Nur Bildschirme. Ihr Gegenüber? Eine Künstliche Intelligenz (KI). Willkommen in der Führungsetage der Zukunft, denn die CEO ist eine KI. Der CFO ist ebenfalls eine KI. Der Rest des Managementteams? Natürlich, auch sie sind KIs. Diese Vision mag auf den ersten Blick wie Science-Fiction klingen, doch in einer Welt, in der KI bereits Aktienmärkte analysiert, Produktionsprozesse optimiert und sogar medizinische Diagnosen stellt, ist sie vielleicht näher an der Realität als wir denken.

Rechenpower des KI-CEOs

Warum sollten Unternehmen überhaupt in Erwägung ziehen, eine KI zum CEO zu machen? Die Argumente sind auf den ersten Blick überzeugend:

KIs sind in der Lage, riesige Mengen an Daten in Echtzeit zu analysieren, Trends zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen – ganz ohne emotionale Befangenheit oder persönliche Interessen.

Ein KI-CEO könnte 24/7 arbeiten, ohne Pausen, ohne Schlaf, und Entscheidungen auf Basis objektiver Daten und Algorithmen treffen.

Fehleinschätzungen aufgrund von Stimmungsschwankungen? Fehlanzeige.

Ein solcher CEO könnte durch Maschinenlernen immer intelligenter werden, seine Entscheidungen kontinuierlich optimieren und Risiken minimieren.

Sie würde niemals Urlaub brauchen, wäre nie krank und könnte theoretisch ein Unternehmen von jedem Ort der Welt aus führen – oder, warum nicht, von einem Serverraum tief im Keller des Firmengebäudes?

Bereits seit 2022 gibt es bei NetDragon und MIKA den ersten KI-CEO

Seit August 2022 wurde bei NetDragon eine KI namens 'Tang Yu' zum sogenannten 'Rotating CEO' seiner Tochtergesellschaft Fujian Net Dragon Websoft ernannt. 'Yang Tu' übernimmt Aufgaben wie Analyse, Prozessoptimierung, Entscheidungsunterstützung und Ausführung operativer Tätigkeiten. Unklar ist, ob sie allein Entscheidungen trifft oder ob doch Menschen das letzte Wort haben. NetDragen nennt es Teil einer 'AI + Management-Strategie'.

Seit September 2022 ist auch MIKA eine der ersten CEOs, die eine KI ist. MIKA ist die Chefin des Unternehmens Dictador, ein Unternehmen für die Herstellung von kolumbianischem Luxus-Rum mit Sitz in Polen. Damit ist MIKA eine der ersten offiziell eingesetzten AI-CEOs weltweit. Sie ist für Projekte und Kommunikation verantwortlich. MIKA basiert auf einer weiterentwickelten Version ihres Schwesterprototyps SOPHIA, der seit 2015 von Hanson Robotics in Hong Kong entwickelt und kontinuierlich verbessert wird. In einem Unternehmensvideo von Dictador sagt MIKA: „Mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernalgorithmus kann ich schnell und präzise datengesteuert arbeiten“. Zudem ist der Entscheidungsfindungsprozess auf Basis einer umfassenden Datenanalyse und auf die strategischen Ziele des Unternehmens ausgerichtet. MIKA sei frei von persönlicher Voreingenommenheit und treffe strategische Entscheidungen, die das Interesse des Unternehmens in den Vordergrund stellen. MIKA kennt kein Wochenende. Sie ist 24/7 erreichbar, um Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen möchte damit einen Schritt gehen, um eine der fortschrittlichsten Organisationen weltweit zu sein. Eine für uns noch revolutionäre Entscheidung? Eine mutige Entscheidung? Oder auch eine leichtsinnige Entscheidung? Dies wirft in der Tat etliche Fragen auf. Marek Szoldrowski, Präsident von Dictador Europe betont die starke Zukunftsorientierung, die Leidenschaft der Marke für neue Technologien, positive Disruption und eine rebellische Denkweise. Bei wesentlichen Entscheidungen habe allerdings immer noch der Mensch die Entscheidungshoheit.

Provokation: Braucht es überhaupt noch Menschen im Management?

Wenn eine KI als CEO so viele Vorteile bietet, warum sollte man sich dann noch mit den Unzulänglichkeiten menschlicher Führungskräfte abgeben? Schließlich sind Menschen fehleranfällig, können unter Stress oder persönlichen Vorlieben leiden und treffen Entscheidungen, die nicht immer im besten Interesse des Unternehmens liegen. Die verlockende Idee ist also: Könnte nicht die gesamte Führungsebene durch KIs ersetzt werden? Ein CFO-KI könnte Finanzstrategien optimieren, ein COO-KI die operativen Prozesse auf Perfektion trimmen, und ein CMO-KI könnte die Marketingbudgets so exakt einsetzen, dass jeder investierte Euro einen maximalen Return bringt.

Doch bevor wir in Begeisterung über die unfehlbaren, maschinellen Führungskräfte verfallen, sollten wir innehalten. Denn so leistungsfähig KIs auch sind, so sehr fehlt ihnen etwas Entscheidendes: das menschliche Urteilsvermögen.

Grenzen der KI – und die unverzichtbare Rolle des Menschen

Obwohl KIs in der Lage sind, aus Datenmengen Muster zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, fehlt ihnen etwas, das tief in unserer menschlichen Natur verankert ist: das Bauchgefühl, die Intuition, das Einfühlungsvermögen. Diese "weichen" Faktoren sind es, die oft den Unterschied zwischen einer guten und einer großartigen Führungskraft ausmachen: Das Menschsein.

Menschliche CEOs können komplexe zwischenmenschliche Dynamiken verstehen, sie können Vertrauen aufbauen und Mitarbeiter motivieren. In Krisensituationen, in denen es nicht nur um die harten Zahlen geht, sondern auch um die Fähigkeit, Mut zu zeigen und Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht sofort logisch erscheinen, aber langfristig den Unterschied machen, haben Menschen einen entscheidenden Vorteil.

In den berichteten Fällen agieren die Systeme unter menschlicher Kontrolle, nicht als voll autonome Unternehmensleiter. Rechtlich ist es zumindest in Deutschland und der EU derzeit auch (noch) nicht möglich, dass KIs komplett autonom ein Unternehmen steuern. Also eine KI kann derzeit (noch) nicht als formales Organ bestellt werden.

Kompromiss: Ein hybrides Führungsteam als Power-Duo

Was also ist die Lösung? Statt die Menschheit komplett aus den Führungsetagen zu verbannen, könnten Unternehmen einen anderen, hybriden Ansatz verfolgen. Der Mensch bleibt CEO – als strategischer Visionär und emotionale Intelligenz im Unternehmen. Der CFO behält seine Position – als derjenige, der nicht nur Zahlen versteht, sondern auch die Geschichten hinter den Zahlen.

Doch hier kommt der spannende Twist: Ein zusätzliches Vorstandsmitglied wird berufen – und zwar eine KI. Diese KI sitzt gleichberechtigt mit am Tisch, analysiert Daten in Echtzeit, bietet wertvolle Insights und macht Vorschläge, die auf präzisen Berechnungen basieren. Gerade für Controller und CFOs eröffnet die KI enorme Mehrwerte: hochpräzise Forecasts, dynamische Szenarioanalysen, automatisierte Frühwarnsysteme und fundierte Entscheidungsgrundlagen in Echtzeit. Sie ergänzt das menschliche Führungsteam, indem sie die rationalen und datengetriebenen Aspekte der Entscheidungsfindung verstärkt. Der CEO und der CFO haben so Zugang zu einem mächtigen Tool, das ihnen hilft, ihre Entscheidungen noch fundierter und zielgerichteter zu treffen. Aus dem CEO und auch einem CFO wird mit KI somit ein Power-Duo.

Fazit: Die Zukunft des Managements ist hybrid

Die Idee einer vollständig KI-geführten Unternehmensführung ist verlockend, doch es gibt Grenzen, die die künstliche Intelligenz nicht überschreiten kann. Der Mensch mit seiner Fähigkeit zur Empathie, Intuition und moralischen Entscheidungsfindung bleibt unersetzlich. Doch in Kombination mit einer KI an seiner Seite entsteht ein unschlagbares Team: Die KI bringt präzise Datenanalysen und effiziente Prozesse ein, während der Mensch die emotionale Intelligenz und das strategische Denken liefert.

In der hybriden Führung liegt die Zukunft des Managements. Unternehmen, die diese Balance zwischen Mensch und Maschine finden, werden die besten Chancen haben, in einer zunehmend datengetriebenen Welt erfolgreich zu sein – ohne ihre Menschlichkeit zu verlieren.

Indem wir eine KI als zusätzliches Vorstandsmitglied berufen, eröffnen wir neue Horizonte der Effizienz und Präzision, während wir gleichzeitig die unersetzlichen Qualitäten menschlicher Führung bewahren. Es ist ein spannender Ausblick auf eine Zukunft, in der das Beste aus beiden Welten zusammenkommt – und das Management zu neuen Höhen führt. Wer wagt, gewinnt: Vielleicht sitzt bei Ihrer nächsten Vorstandssitzung bereits eine KI-Kollegin mit am Tisch. Oder: Wer von uns wird wohl als Erstes eine KI ins Vorstands- und Aufsichtsratsteam integrieren?

Der Beitrag erschien erstmals in Controller Magazin Ausgabe März 2026.