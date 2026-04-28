Digitaler Controlling-Assistent der BASF gewinnt Albrecht-Deyhle-Award des ICV

Der Albrecht Deyhle Award für Controlling Excellence 2026 geht an ein Controlling-Team von BASF. Der Award wurde auf dem 50. Congress der Controller am 27. April in München verliehen. Ausgezeichnet wurde die Entwicklung eines digitalen KI-Assistanten für Finance & Controlling, der als zentraler Zugangspunkt zu Wissen, Daten und Prozessen dient. Controlling-Teams von Kärcher und Börlind kamen gemeinsam auf Platz 2.

Führende Fachveranstaltung für Controller:innen im deutschsprachigen Raum

Unter dem Motto "PREPARED FOR UNCERTAINTY - Strategien und Lösungsbeispiele" beleuchtet der 50. Congress der Controller die drängendsten Risiken und Chancen der Unternehmenssteuerung und zeigt praxisnahe Lösungsansätze. Renommierte Referierende geben den rund 500 Teilnehmenden Einblicke in die neuesten Entwicklungen rund um KI im Controlling, zukunftsfähige Controllingorganisationen sowie Krisenfrüherkennung und -bewältigung.

KI im Controlling von BASF: FOX beschleunigt zentrale Prozesse wie Reporting, Planung und Kommentierung

Mit FOX hat BASF einen digitalen Assistant für Finance & Controlling entwickelt, der als zentraler Zugangspunkt zu Wissen, Daten und Prozessen dient. In Microsoft Teams integriert, ermöglicht die Lösung per natürlicher Sprache den Zugriff auf mehr als 50.000 Dokumente, strukturierte Daten aus mehreren Systemen sowie die Automatisierung von Workflows.

Der Assistant beschleunigt zentrale Prozesse wie Reporting, Planung und Kommentierung, reduziert Onboarding-Zeiten von Wochen auf Tage und verbessert die Konsistenz sowie Qualität von Entscheidungen. Aktuell nutzen mehr als 4.500 Anwender die Lösung in über 5.000 wöchentlichen Interaktionen.

Die Entwicklung erfolgte als business-getriebene Initiative innerhalb der Controlling-Community mit starker Unterstützung durch das Top-Management. Ein strukturierter Rollout in mehreren Phasen sowie umfassende Trainings- und Feedbackmechanismen haben die breite Akzeptanz innerhalb der Organisation sichergestellt. Für diese Leistung kürte die Jury um Prof. Dr. Utz Schäffer das BASF-Team um Alican Polat, Yvonne Ofer und Martin Binder zum Sieger.

FOX ist Teil einer unternehmensweiten AI Value Case-Initiative und zielt auf signifikante Einsparungen in den kommenden Jahren ab. Gleichzeitig etabliert die Lösung eine skalierbare AI-Architektur und dient als Blaupause für den unternehmensweiten Einsatz von KI-Assistenten bei BASF.

In seiner LaudaQo betonte der Jury-Vorsitzende Prof. Dr. Utz Schäffer: Die Lösung adressiert ein zentrales Praxisproblem – den ineffizienten Zugang zu verteilt vorliegendem Wissen und Daten – und schaffe durch die intelligente Verknüpfung von InformaQonen, Systemen und AutomaQsierung eine „überzeugende Lösung für die Entwicklung und ImplemenQerung eines digitalen Assistenten im Controlling“.

Kärcher setzt auf „Gemini“ zur Steigerung der Controlling-Performance

Mit dem Projekt „Gemini Rollout – Demokratisierung von KI @ Kärcher“ hat Kärcher generative KI als virtuellen Assistenten unternehmensweit etabliert mit dem Ziel, die Arbeitsweise grundlegend zu transformieren, repetitive Tätigkeiten zu reduzieren und die Produktivität sowie Kollaboration nachhaltig zu steigern. Vorangegangen war die Migration von mehr als 12.700 Nutzern auf Google Workspace als globale Plattform.

Im Rahmen eines strukturierten, globalen Rollouts mit interdisziplinärem Kernteam und einem Netzwerk von über 3.000 „Gemini Ambassadors“ wurden weltweit mehr als 13.000 Nutzer aktiviert. Die Lösung wird intensiv genutzt, mit mehr als 530.000 Prompts pro Monat und einer Adoptionsrate von über 80 % am Hauptsitz, in Finance & Controlling sogar über 85 %.

Die Anwendung verbessert Effizienz und Qualität insbesondere durch den Einsatz in Bereichen wie Datenanalyse, Budgetprüfung, Konsistenzanalysen, Knowledge Management sowie der Aufbereitung von Managementinformationen. Gleichzeitig stärkt sie die Kompetenzen der Mitarbeitenden, beschleunigt Onboarding-Prozesse und erhöht die Zufriedenheit im Arbeitsalltag.

Im Finance- und Controlling-Kontext wird die KI insbesondere für Datenanalysen, Konsistenzprüfungen von Management- und Budgetpräsentationen, Knowledge-Management-Anwendungen sowie zur Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen eingesetzt. Dies führt zu signifikanten Effizienzgewinnen, höherer Datenqualität und einer stärkeren Fokussierung auf wertschöpfende Tätigkeiten. Stellvertretend für das Controlling-Team von Kärcher nahm Andreas Kerkau die Auszeichnung in Empfang.

Integrierte Unternehmenssteuerung bei Börlind verzahnt Strategie, operative Planung, Risikomanagement und Maßnahmensteuerung

Mit dem Projekt „Resilient by Design – Integrierte Unternehmenssteuerung bei Börlind“ hat die Börlind GmbH ihr Controllingsystem grundlegend neu ausgerichtet. Ziel war der Aufbau eines integrierten, flexiblen und risikobewussten Steuerungssystems, das die Unternehmensstrategie konsequent in operative Ziele übersetzt und bestehende Steuerungsinstrumente zu einem konsistenten Gesamtsystem verbindet.

Das neue System verzahnt Strategie, operative Planung, Risikomanagement und Maßnahmensteuerung zu einem durchgängigen Steuerungskreislauf. Es basiert auf den Prinzipien Fokussierung, Resilienz und Flexibilität, unter anderem durch Strategy Maps, Bandbreitensteuerung, Monte-Carlo-Simulationen sowie einen erweiterten Forecast-Prozess. Das Controlling übernimmt hierbei die Rolle eines Partners und Ermöglichers faktenbasierter Entscheidungen.

Das Ergebnis ist eine faktenbasierte und unternehmensweit verankerte Steuerungslogik, die Transparenz erhöht, Verantwortungsübernahme stärkt und die Entscheidungsqualität verbessert. Gleichzeitig sichert das System die Handlungsfähigkeit unter Unsicherheit und verbindet wirtschaftliche mit kultureller Resilienz. Für dieses Projekt nahmen Jörg Schlatterer, Stefanie Großkinsky und Dr. Peter Müller-Pellet die Auszeichnung in Empfang.

Auszeichnung für herausragende Controlling-Innovationen mit nachhaltiger Wirkung

Mit dem Albrecht Deyhle Award zeichnet der Internationale Controller Verein (ICV) jährlich herausragende Controlling-Innovationen und Projekte aus der Praxis aus. Überreicht wird der Preis von Jury-Vorsitzendem Prof. Dr. Utz Schäffer ( (WHU) und dem ICV-Vorstandsvorsitzenden Matthias von Daacke.

Die Jury des Albrecht Deyhle Award würdigt mit den diesjährigen Preisträgern einen Mix aus Großunternehmen und mikelständischen Unternehmen. „Die nominierten Lösungen stehen exemplarisch für die Bandbreite moderner Controlling-Exzellenz – von innovaQven KI-Anwendungen bis hin zu integrierten Steuerungssystemen“, so Juryvorsitzender Prof. Dr. Utz Schäffer.