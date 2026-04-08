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Künstliche Intelligenz und Data Science im Controlling verstehen und anwenden

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Haufe Online Redaktion
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Künstliche Intelligenz und Data Science im Controlling
Bild: Verlag für ControllingWissen AG

Vom Forecasting bis zur Analyse: KI verändert das Controlling grundlegend. Mit diesem Buch schlägt Florian Bliefert eine Brücke zwischen Controlling, Data Science sowie generativer Künstlicher Intelligenz und ermöglicht es, eigene Anwendungsfälle umzusetzen und KI verantwortungsbewusst zu nutzen.

Fundiertes KI-Wissen für die Controlling-Praxis

Künstliche Intelligenz und Data Science verändern die Arbeitsweise im Controlling grundlegend. Das Buch von Florian Bliefert hilft, die Funktionsweise von KI zu verstehen, passende Tools auszuwählen und gezielt einzusetzen, eigene Anwendungsfälle umzusetzen und KI verantwortungsvoll zu nutzen. Anhand von Best Practices sowie typischer Fallstricke wird gezeigt, worauf bei der Einführung datengetriebener Methoden zu achten ist.

Inhalte

  • Wie Data Science und Machine Learning im Controlling zielgerichtet eingesetzt werden kann
  • Wie Werkzeuge wie Excel, Python oder KNIME in typischen Controlling-Fällen konkret angewendet werden
  • Was Sprachmodelle wie ChatGPT in der Analyse leisten – und was nicht
  • Wie sich der Einsatz von KI-Agents auf Forecasting, Reporting und Analysen auswirken könnte
  • Welche Best Practices und Fallstricke in der Einführung datengetriebener Arbeitsweisen zu beachten sind

Der Autor

Florian Bliefert ist Manager bei der CA Akademie AG sowie Trainer und Berater. Er unterstützt Unternehmen dabei, KI, Data Science und Business Intelligence im Controlling wirksam umzusetzen – von Use-Case-Design und Datenmodellen bis zu IBCS-konformem Reporting und Automatisierung; Seine Schwerpunkte sind: Advanced Analytics, Data Mining und treiberbasierte Planung. Er hat einen Abschluss in Informatik und als MBA, veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge und tritt als internationaler Keynote-Speaker auf.

Bibliografische Angaben

Bliefert: Künstliche Intelligenz und Data Science im Controlling verstehen und anwenden, 222 Seiten, Hardcover 1. Auflage 2026, ISBN 978-3-7775-0073-7, Bestell-Nr.: E11490, 79,99 Euro

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Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Reporting
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