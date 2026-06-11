„Erst alles Wichtige sammeln, dann loslegen!“ Was für Controllingaufgaben grundsätzlich gilt, trifft auch auf KI-Analysen zu. Denn beim Einsatz generativer KI Tools wie Microsoft Copilot wird oft zu früh mit der Analyse begonnen. KI-Experte Kristoffer Ditz zeigt, wie man dieses „Schnellschuss“-Problem löst.

Strukturierte Vorgehensweise statt „Try & Correct“

Im modernen Controlling entstehen Analysen selten in einem einzigen Schritt. Controller arbeiten iterativ: Sie prüfen Hypothesen, verstehen Datenstrukturen, testen Zwischenergebnisse und bauen ihre Analyse logisch auf. Genau hier entsteht jedoch ein Problem im Umgang mit generativen KI‑Tools wie Microsoft Copilot: Die KI beginnt oft zu früh mit der Analyse.

Schon ein halbfertiger Prompt oder ein erster Kontextsatz kann Copilot dazu verleiten, sofort Berechnungen, Visualisierungen oder Klassifizierungen zu starten. Das führt zu unvollständigen Ergebnissen, erhöht die Fehlerquote und kostet wertvolle Zeit.

Um dieses Verhalten zu steuern, hat sich im professionellen Einsatz ein zentraler Prompt etabliert. Ein echter Kontroll‑Hebel für Controller:

Mach nichts, bis ich Go sage.

Warum dieser Befehl unverzichtbar ist

Der Satz wirkt unscheinbar, entfaltet aber enorme Wirkung: Copilot bleibt im Vorbereitungsmodus. Er sammelt Informationen, analysiert Strukturen und denkt mit, aber er führt nichts aus, bis der Controller ausdrücklich das „Go“ gibt.

Das bedeutet konkret: Copilot

startet keine Analyse

führt keine Formeln aus

verändert keine Daten

erzeugt keine Visualisierungen

Stattdessen liefert er:

Strukturvorschläge

Voranalysen

Ideen für Berechnungen

Hinweise auf mögliche Fehlerquellen

alternative Vorgehensweisen

Damit wird Copilot zu einem denkenden Assistenten, der erst auf Kommando zum ausführenden Werkzeug wird.

Die Vorteile für Controller im Überblick

1. Mehrere Chat Iterationen möglich

Controller können Copilot schrittweise mit Tabellen, Definitionen, KPIs oder Rahmenbedingungen füttern, ohne dass die KI vorzeitig losrechnet. Das ermöglicht einen strukturierten, logischen Aufbau der Analyse.

2. Effiziente Fehlervermeidung

Bevor Copilot rechnet, sieht der Anwender, ob der Kontext vollständig und korrekt ist. Missverständnisse werden korrigiert, bevor sie sich in Berechnungen fortpflanzen.

3. Bessere Kontrolle über den Analyseprozess

Der Controller steuert den Ablauf wie ein Projektleiter: erst Kontext, dann Struktur, dann Berechnung. Copilot folgt diesem Ablauf strikt.

4. Schnellere und präzisere Modellierung

Copilot kann im Hintergrund bereits:

Datenstrukturen prüfen

Risiken identifizieren

Berechnungsideen entwickeln

mögliche Modellierungsfehler erkennen

ohne dass eine einzige Formel ausgeführt wird.

Das spart Zeit und erhöht die Qualität der finalen Analyse.

Ein professioneller Prompt für den Controlling Einsatz

Ein bewährter Einstieg in eine Excel Copilot Session lautet:

Deine Rolle: Du bist mein Excel Experte für Controlling. Mache nichts, bis ich Go sage. Analysiere zunächst nur die Struktur der Daten und nenne mögliche Risiken für eine Abweichungsanalyse.

Copilot liefert daraufhin eine strukturierte Voranalyse, aber keine Berechnung.

Erst der Befehl:

Go – starte die Analyse.

löst die eigentliche Berechnung aus.

Fazit: Der „Go Hebel“ macht Copilot erst wirklich steuerbar

Der Befehl „Mach nichts, bis ich Go sage“ ist weit mehr als ein Trick. Er ist ein methodischer Ansatz, der Copilot in Excel erst kontrollierbar, verlässlich und Controlling tauglich macht.

Er ermöglicht:

saubere Chat Strukturen

fehlerfreie Vorbereitung

präzise Analysen

reproduzierbare Ergebnisse

Damit wird Copilot nicht zum Automatismus, sondern zum strategischen Sparringspartner, der Controller in ihrer Denk und Arbeitsweise optimal unterstützt.