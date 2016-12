Big Data verschiebt Marktanteile im deutschen BI-Markt

29.07.2014 | Business Intelligence

Der Gesamtumsatz im BI-Markt wuchs 2013 um 10,8 Prozent auf 1,47 Mrd. Euro. Das ergab eine aktuelle BARC-Studie. Allerdings verschiebt sich das Hauptwachstum vom Marktsegment der BI-Anwenderwerkzeuge hin zur Datenmanagementsoftware. Grund dafür ist nicht zuletzt der Erfolg von SAP HANA.

Beide Marktsegmente jetzt mit gleichem Umsatzvolumen

Die BARC-Studie „Der Markt für Business Intelligence in Deutschland 2013“ zeigt eine erhebliche Marktverschiebung zugunsten des Datenmanagement-Segments, die sich in früheren BARC-Studien bereits ankündigt hatte. So stieg 2013 der Umsatz mit solchen Produkten um ganze 20 Prozent (Vorjahr 16 Prozent), während das Wachstum im Segment der BI-Anwenderwerkzeuge nur noch drei Prozent betrug (Vorjahr 11,3 Prozent). Damit sind erstmals beide Marktsegmente in etwa gleich groß (49 zu 51 Prozent).

Big Data und „HANA“ lassen SAP an Oracle vorbeiziehen

Die Datenmanagement-Anbieter profitieren derzeit offenbar vor allem von drei Trends:

der steigenden Nachfrage nach Big-Data-Technologien,



vom wachsenden Bedarf an Datenintegrationstechnik sowie



speziell im SAP-Umfeld von „Hana“.

Ohne die enormen Zuwächse im Backendbereich bei SAP um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr wäre der Gesamtmarkt lediglich um 6,6 statt 10,8 Prozent gewachsen.

Ein Nachsehen hatte der bisherige Marktführer Oracle, der trotz Umsatzplus weder vergleichbare Wachstumszuwächse wie seine unmittelbaren Wettbewerber erzielen, noch ein Vorbeiziehen der SAP verhindern konnte. So steigerten die Walldorfer ihren Marktanteil von 20 auf 24 Prozent.

Vergleichbare Impulse scheinen dem Segment für BI-Anwenderwerkzeuge 2013 gefehlt zu haben. Immerhin konnte SAP auch hier seine Stellung als Marktführer ausbauen, reichte jedoch trotz Umsatzzuwächsen nicht an die zum Teil hohen Wachstumsraten der Konkurrenten heran. So konnten einige Anbieter ihre Einnahmen mehr als verdreifachen, allerdings ausgehend von einem wesentlich niedrigeren Umsatzniveau. Von den mittlerweile rund 260 Anbietern erwirtschafteten im vergangenen Jahr lediglich 60 Umsätze von mehr als einer Million Euro.

Hintergrund

Für die BARC-Studie „Der Markt für Business Intelligence in Deutschland 2013“ wurden alle BARC bekannten Softwareanbieter für Business-Intelligence (BI) in Deutschland befragt. Aus den Ergebnissen der Datenerhebung wurden quantitative und qualitative Aussagen zum Markt getroffen. Grundlage ist eine Vollerhebung anhand der Selbstauskünfte aller BARC bekannten Anbieter von BI-Lösungen sowie Schätzungen der BARC-Analysten. Die Studie bietet ausführliche Informationen zu folgenden Themen:

Gesamtumsatz und Marktwachstum der letzten sieben Jahre

Umfangreiche Informationen zur Marktstruktur und -konzentration

Detaillierte Zahlen für die 60 größten BI- und Datenmanagementanbieter im Markt

Umsatz und Umsatzentwicklung für die Segmente BI-Anwenderwerkzeuge und BI-Datenmanagementwerkzeuge

Ausblick auf die weitere Marktentwicklung

