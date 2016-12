Wie sollte eine Compliance-Abteilung zusammengesetzt sein?

02.11.2016 | Compliance erfolgreich organisieren

Eigene Compliance-Abteilung oder Compliance-Aufgaben im Unternehmen verteilen?

Eine funktionierende Compliance-Organisation ist für Unternehmen von großer Bedeutung. Sie dient einerseits als Frühwarnsystem. Andererseits kann das Management dadurch Organisationsverschulden vermeiden. Die zentrale Frage dabei lautet: Eigene Compliance-Abteilung ja oder nein? Und wenn ja, welches Know-How wird benötigt?

Eine Muster-Compliance-Organisation gibt es nicht. Unternehmen müssen je nach Branche, Geschäftsmodell und Größe nach eigenem Ermessen individuell vorgehen. Das CMS Compliance Barometer, eine breit angelegte Studie zum Stand der Compliance in deutschen Unternehmen ab 500 Mitarbeitern, zeigt, dass Unternehmen aber immer zielgerichteter ihr Compliance-Management-System nach ihren Bedürfnissen entwickeln und ausbauen.

Eigene Compliance-Abteilung ja oder nein?

Viele Geschäftsführungen beschäftigt die Frage, welcher Bereich im Unternehmen die Compliance-Aufgaben übernehmen soll: Entweder eine bereits bestehende Abteilung, wie etwa Recht, Revision oder Personal, oder aber eine speziell hierfür neu eingerichtete Compliance-Abteilung.

Etwas mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen haben sich für eine eigenständige Compliance-Abteilung entschieden, die sich ausschließlich mit Compliance-Fragen befasst. In Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern haben sogar zwei Drittel eine solche Compliance-Abteilung. Durchschnittlich sind in den Unternehmen mehr als vier Mitarbeiter in der Compliance-Abteilung beschäftigt.

In Unternehmen ohne eigenständige Compliance-Abteilung sind durchschnittlich acht Mitarbeiter mit Compliance-Aufgaben betraut. Diese Mitarbeiter üben in der Regel neben Compliance auch andere Funktionen aus. Gegenüber 2015 ist ein deutlicher Anstieg bei der Anzahl der eigenständigen Compliance-Abteilungen festzustellen. Der Anstieg beträgt insgesamt acht Prozent, von 28 Prozent im Jahr 2015 auf 36 Prozent im Jahr 2016.

Ausstattung der Compliance-Teams oft unbefriedigend

Mehr als ein Drittel der befragten Compliance-Verantwortlichen schätzen die Ressourcenausstattung als positiv ein. Jedoch nur gut die Hälfte empfindet die Ausstattung in ihrem Unternehmen als befriedigend oder ausreichend. Es besteht also noch deutliches Verbesserungspotenzial, was die angemessene Ausstattung der Compliance-Teams anbelangt.

Compliance-Beauftragte häufig keine Juristen

Haben Unternehmen keine eigene Compliance-Abteilung, sind vor allem Rechtsabteilung, Controlling, Revision und das Risikomanagement für Compliance-Tätigkeiten zuständig. Gleichzeitig ist der Anteil der Compliance-Mitarbeiter aus operativen Abteilungen wie Einkauf, Marketing oder Vertrieb auf 45 Prozent gestiegen.

Diese Entwicklung sollte genau beobachtet werden: Es kann zwar sinnvoll sein, operative Einheiten im Einkauf und Vertrieb mit Compliance-Aufgaben zu betrauen; nicht zuletzt, um das Verständnis und die Akzeptanz für Compliance-Prozesse zu steigern. Eine bloße „Selbstüberwachung“ ist allerdings nicht ausreichend, besteht hier doch die Gefahr, dass Compliance-Ziele hinter anderen Zielen zurückstehen. Daher sollten zusätzlich zu der abteilungsinternen Eigenkontrolle auch immer Compliance-Verantwortliche aus anderen Bereichen Überwachungsfunktionen übernehmen.

Nicht zutreffend ist die häufig anzutreffende Annahme, Compliance-Verantwortliche müssten immer Juristen sein: Die Hälfte aller Compliance-Mitarbeiter hat einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund und nur ein gutes Drittel kann eine juristische Ausbildung vorweisen.

Compliance-Abteilungen immer häufiger fürs Risikomanagement zuständig

Die Hälfte der befragten Unternehmen gibt ferner an, dass vor allem die Controlling-Abteilung für das Risikomanagement verantwortlich ist. Dies gilt insbesondere für Großkonzerne. In mehr als einem Drittel der Unternehmen werden Aufgaben des Risikomanagements aber auch von der Rechts- und Compliance-Abteilung übernommen. Schaut man sich die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr an, kümmern sich immer häufiger die Compliance-Abteilungen um das Thema Risikomanagement.