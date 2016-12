19.02.2015 | Compliance-Managementsystem

Kosten von Compliance-Managementsystemen "ehrlich" kalkulieren

"If you think Compliance is expensive, try non-Compliance". Doch auch die Kosten für den Aufbau, die laufenden Anpassungen und die regelmäßigen Audits eines Compliance-Managementsystems müssen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft werden. Aber welche Kosten kommen hier auf ein Unternehmen zu?

Wer als Manager im Schadensfall nicht nachweisen kann, dass er alles Mögliche zum Schutz des Unternehmens unternommen hat, der haftet, unter Umständen sogar mit seinem Privatvermögen. "Alles Mögliche" bedeutet eine strukturierte Unternehmensführung (Governance), den sicheren Umgang mit Risiken (Risikomanagement) und die Befolgung interner und externer Vorgaben (Compliance).

Kostenarten beim Aufbau und der Pflege eines Compliance-Managementsystems

Die Größe des Unternehmens bestimmt die Komplexität des Schutzsystems. Je größer ein Unternehmen ist, desto umfangreicher sind die Regelungen dazu. Kleine Unternehmen können auch mit einfachen Festlegungen sehr gut zurechtkommen.

Es lassen sich mindestens 4 Kostenarten unterscheiden:

Beratungskosten

Personalkosten

Ausbildungskosten

Sachkosten

Diese fallen je nach Stand und Entwicklung eins Compliance-Managementsystems in unterschiedlicher Höhe an.

"Ehrliche" Kostenbetrachtung des Compliance-Managementsystems

Eine "ehrliche" Kostenbetrachtung des Compliance-Managementsystems zeigt Ihnen der Fachbeitrag "Kosten von Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC) erfassen und bewerten".

