Ein Alpha-Tier drängt zurück zur Macht beim weltweit wichtigsten deutschen Fußballklub. Der FC Bayern wird künftig von einem vorbestraften Präsidenten regiert, der auf Bewährung „draußen“ ist. Für den Club ist das offensichtlich kein Problem. Sagt das etwas über die Compliance-Kultur des FC Bayern und seiner Sponsoren aus?

Noch ist er nicht gewählt, der Machtmensch Uli Hoeneß. Wer an seiner Wahl aber ernsthaft zweifelt, dem fehlt der Blick für die Realität. Ein Rentnerdasein am Tegernsee - das ist (noch) nicht sein Ding.

Im November wird er für das Präsidentenamt beim FC kandidieren. Angesichts des Gewichts der von Hoeneß begangenen Straftaten ist dies keineswegs selbstverständlich. Und ob ein solcher Mann an der Spitze künftig der Garant für die Regeltreue des Vereins sein kann, erscheint zumindest fraglich. Ein Vorbild für Ethik und Verantwortung, also für das, was man gemeinhin unter dem Begriff Compliance versteht, ist er zumindest auf den ersten Blick nicht. Und auch sonst wirft der Fall Hoeneß unter Compliance-Gesichtspunkten eine ganze Reihe von grundsätzlichen Fragen auf.

Hoeneß selbst hat keine Zweifel, dass er es noch kann. Dabei macht ihm die vergangene Haftzeit möglicherweise mehr zu schaffen, als er selbst zuzugeben bereit ist. Jedenfalls hat er bereits ein paar Peinlichkeiten gelandet, die ihm früher so nicht passiert wären.

In den Medien keimte bereits der Verdacht, dass Hoeneß während seiner Knastzeit den Bezug zur Realität und den Sinn für sportpolitisch kluges Verhalten etwas verloren hat. Dennoch dürfte das Ansehen, das der gefallene Hoeneß in der Sportwelt im allgemeinen immer noch genießt, für den Verein nach wie vor wichtig sein. Wie wichtig, zeigt unter anderem die Änderung der Vereinssatzung, die klammheimlich während der Haftzeit von Hoeneß beschlossen wurde.

Nach der bisherigen Satzung dürfen nämlich nur „unbescholtene Personen“ Mitglieder des Vereins werden. Dieser Passus wurde in aller Stille gestrichen. Eine Vorstrafe ist nun kein Hindernis mehr.

Was von einem zukünftigen vorbestraften Präsidenten des Vereins zu halten ist, ist zumindest zweifelhaft. Auch unter Berücksichtigung der Verdienste des ehemaligen und zukünftigen Bayern-Präsidenten steht fest, dass Hoeneß nicht nur leichte Vergehen sondern schwere Straftaten begangen hat.

Mindestens bei zwei Banken spekulierte Hoeneß mit Devisen und erlitt im Zuge des Crashs des Neuen Marktes Ende der Neunzigerjahre erhebliche Verluste.

Nach den Feststellungen des LG München hinterzog Hoeneß in den Jahren 2003-2009 auf diese Weise dem deutschen Staat ca. 28,5 Million Euro.

Die verunglückte Selbstanzeige von Hoeneß bewertete das Gericht nur zum Teil als strafmildernd. Die Selbstanzeige war nach Auffassung des Gerichts jedenfalls nicht ausschließlich von dem Willen zur Rückkehr zur Steuerehrlichkeit getragen. Hoeneß sei vielmehr getrieben worden von der Angst, eine Tatentdeckung stehe aufgrund der Berichterstattung des Magazins Stern unmittelbar bevor.

Bis zur Erstattung der Selbstanzeige hatte Hoeneß nach den Feststellungen des Gerichts konsequent jegliche Dokumentation der Aufbereitung seiner ausufernden Devisenspekulationen abgelehnt und dadurch verhindert, dass Unterlagen von der Schweizer Bank an seinen Wohnort nach München übermittelt werden durften.

Eine späte innere Umkehr aber nahm das Gericht dem Delinquenten dennoch ab. Zuletzt habe er sich durch rückhaltlose Kooperation geradezu selbst ans Messer geliefert.

Diese Abweichung sei durch die außergewöhnlichen Umstände des Falles Hoeneß geboten gewesen. Hiermit begründete das Gericht seiner Strafzumessung von drei Jahren und sechs Monaten.

So beinhaltete im Ergebnis die Höhe der zuerkannten Strafe zwar einen juristisch begründeten, von vielen Strafverteidigern aber doch als ungewöhnlich bewerteten Bonus für den ehemaligen Präsidenten des FC Bayern.

Ein solcher Deal ist möglich, wenn die Verfahrensbeteiligten eine möglichst feine Sensorik für die Stimmungslage im Verfahren entwickeln und aus der Verhandlungsführung des Gerichts bestimmte Schlüsse gezogen werden können.

Für einen solchen unausgesprochenen Deal sprechen

Manche unken, die Politik habe auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, auf Rechtsmittel zu verzichten, Einfluss genommen. Die Politik bestreitet das. Tatsache ist, dass Staatsanwälte gegenüber ihren Vorgesetzten und auch gegenüber dem Justizminister weisungsgebunden sind. Der Ministerpräsident von Bayern, Seehofer, ließ nach dem Urteil jede Zurückhaltung vermissen und lobte Hoeneß öffentlich für seine Bereitschaft, das Strafurteil zu akzeptieren und seine Haftstrafe anzutreten. Unter Compliance-Gesichtspunkten wirft auch dieser Sachverhalt eine Menge Fragen auf.

Das ungewöhnlich geringe Strafmaß war aber nicht der einzige Bonus für den Straftäter Hoeneß.

Auch hier stellt sich dem unvoreingenommenen Betrachter die Frage: Wurden die Regeln korrekt eingehalten, war die Justiz 100 % compliant oder wurden die Regeln zumindest anders ausgelegt als üblicherweise?

Wieder in Freiheit gibt’s den nächsten Bonus für Hoeneß, diesmal aber nicht von der Justiz sondern von seinem Verein. Niemand zweifelt ernsthaft daran, dass Hoeneß wieder Präsident des FC Bayern wird. War´s das oder war es das noch nicht - wie Hoeneß selbst vor seinem Haftantritt verkündet hat. Was könnte denn noch kommen: Hoeneß Wiederwahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates! Damit wäre das Comeback dann vollkommen. Der Bayern-König wäre wieder voll und ganz zurückgekehrt.

Ob alle Sponsoren die Rückkehr so toll finden, ist noch nicht klar. Während des Verfahrens hatten sich einige bedeckt gehalten. Doch nun scheinen viele gelassener. Sowohl bei der Telekom als auch bei Allianz wird nach einem Handelsblatt-Interview darauf hingewiesen, dass sich Hoeneß in seiner Funktion als Bayern-Präsident ja nichts habe zu Schulden kommen lassen.

Compliance-Experten sind da etwas weniger entspannt:

"You can’t stand for strict compliance in your own company and sit with Hoeness on a supervisory board."