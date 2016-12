20.06.2016 | Urlaub

3 Wochen Urlaub am Stück sind gesund, aber für viele Mitarbeiter ein Luxus.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Welchen Luxus gönnen Sie sich dieses Jahr? Eine Kreuzfahrt durch die Karibik, eine Reise um die Welt oder wenigstens 3 Wochen Urlaub am Stück? So lange frei gönnen sich nämlich nur 8 % der Deutschen.

Laut einer Umfrage der Jobseite Indeed ist der Großteil der Beschäftigten in Deutschland mit der Anzahl ihrer Urlaubstage zufrieden. Auf 29 Tage pro Jahr kommt der Durchschnitt. Je mehr Urlaub der Einzelne hat, desto zufriedener ist er. Und am liebsten hätten die meisten noch ein bisschen mehr, nämlich über 30 Tage.

Kurzurlaube werden immer beliebter

Auch wenn Ärzte und Arbeitsmediziner immer wieder raten, mindestens einmal im Jahr 2 bis 3 Wochen Urlaub am Stück zu machen, ist der Trend zum Kurzurlaub in den letzten Jahren erkennbar. Anfang der 1980er Jahren haben die Deutschen durchschnittlich 18 Tage am Stück frei gemacht. Heute nehmen rund 48 % max. 11 – 15 Tage und 31 % sogar nur 6 -10 Tage zusammenhängend frei. Zwischen 16 und 20 Tage Jahresurlaub genießen nur etwa 8 % und mehr als 21 Tage nur 6 %.

Warum ein längerer Jahresurlaub oft die bessere Erholung ist

Manch einer meint vielleicht, er dürfe sich nicht länger als ein paar Tage frei erlauben. Doch um sich richtig erholen zu können, sollten es mindestens einmal im Jahr zwei oder besser drei Wochen am Stück sein. Denn in der Regel braucht man zwei bis drei Tage, um körperlich und geistig von der Arbeit auf Urlaub umzuschalten. Und an den letzten Urlaubstagen denken viele bereits wieder an die Arbeit.

Warum eine vertraute Umgebung mehr Erholungswert haben kann

Direkt aus der Arbeit in die Fernreise und vom Flieger zurück an den Schreibtisch. Das kann ganz schön anstrengend sein. Besser ist es, erst einmal zu Hause runterzukommen und vor dem Arbeitsbeginn etwas Ruhe zu haben. Viele neue Eindrücke, Zeit- und Klimawechsel können zudem dazu beitragen, dass der Urlaub nicht unbedingt die gewünschte Erholung bringt. Manch einer kommt deshalb nach 3 Wochen Balkonien entspannter an der Arbeitsplatz zurück als der weitgereiste Kollege.