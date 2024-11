Teilhabe erreichen: Barrierenmanagement im BGM

„Wir bieten so viel Maßnahmen an und erreichen dennoch die „falschen“ Mitarbeiter“ – diese Aussage findet sich häufig, wenn es um die Bewertung von gesundheitsförderlichen Maßnahmen geht. Barrie-renmanagement ist ein zentraler Ansatz, um Hürden und Hindernisse für eine Teilnahme an Maßnahmen zu identifizieren und deren Ursachen zu erkennen.