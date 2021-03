Neue Methoden zur Leistungssteuerung belasten die Beschäftigten

Bild: mauritius images / imageBROKER / Olaf Döring Auch in der Pflege führt Leistungssteuerung mit Kennzahlen zu Stress

Waschen, Bettenmachen, An- oder Ausziehen – in der Pflege ist jede Tätigkeit minutengenau getaktet. Nur so schafft das Pflegepersonal die Arbeit. Aber auch in anderen Berufen wird gezählt, wie viele Beratungen beispielsweise pro Tag machbar sind oder wie viele Kunden abkassiert werden können.