Körperliche Belastungen: Ergonomische Arbeitsmittel

Im Knien arbeiten oder schwere Lasten heben: auf der Baustelle und im Reinigungsgewerbe ist körperliches Arbeiten oft Knochenarbeit. Doch mit geeigneten Arbeitsmitteln lassen sich körperliche Belastungen reduzieren. Dazu kann man jetzt ergonomische Lösungen für alle Gewerke der Bauwirtschaft online suchen.

Im Knien arbeiten oder schwere Lasten heben: auf der Baustelle und im Reinigungsgewerbe ist körperliches Arbeiten oft Knochenarbeit. Doch mit geeigneten Arbeitsmitteln lassen sich körperliche Belastungen reduzieren. Dazu kann man jetzt ergonomische Lösungen für alle Gewerke der Bauwirtschaft online suchen.

Schwere Lasten oder belastende Körperhaltungen schaden auf Dauer der Gesundheit. Viele Beschäftigte in der Bau- sowie in der Reinigungsbranche leiden an chronischen Schmerzen oder Erkrankungen des Muskel-Skelett-Apparats.

Ergonomische Arbeitsmittel bisher wenig bekannt

Immer noch wenig bekannt und zu wenig genutzt werden Arbeitsmittel, die körperliche Belastungen mindern oder gar vermeiden können. Bei der Vielfalt der Tätigkeiten ist es allerdings für Unternehmer und Mitarbeiter eine Herausforderung, sich einen Überblick über geeignete Lösungen zu verschaffen. Ein neues Online-Angebot der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) macht die Suche und Auswahl nun einfach.

Die Online-Suche ist übersichtlich und einfach zu handhaben

Die Online-Suche nach geeigneten Arbeitsmitteln auf der Serviceseite der BG BAU ist übersichtlich gegliedert. Die alphabetisch sortierten Lösungen reichen vom Abbruch-Roboter bis hin zu Zurrnetzen zur Ladungssicherheit. Aber auch die Möglichkeit einer gezielten Suche nach Gewerk oder Belastungen, führt schnell zu passenden Lösungen.

Ein Beispiel: Wie können kniende Tätigkeiten zu stehenden werden?

Wählt man z. B. auf der Suche nach einer ergonomischen Lösung in der Kategorie Belastungen Knien und Hocken aus, werden aktuell 32 Produkte angezeigt, darunter ein Fliesenlegertisch. An diesem Tisch können Fliesen im Stehen zugeschnitten werden. Er lässt sich gut versetzen, einfach zusammenklappen und eignet sich auch als Ablage.

Der ergonomische Vorteil dieses Tisches liegt vor allem darin, dass sich kniende und hockende Körperhaltungen reduzieren lassen. Das entlastet den Rücken. Für diesen Tisch gibt es übrigens Fördermittel. Diese Arbeitsschutzprämie, die es für einige ergonomische Lösungen gibt, lässt sich direkt über das Online-Angebot beantragen.

Die ausgewählten Arbeitsmittel stellen einen aktuellen Lösungsvorschlag dar

Die Produkte, die als ergonomische Lösung vorgestellt werden, und die Informationen dazu sind nur als Beispiele gedacht. Es geht bei der Datenbank nicht darum, einen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt befindlichen Produkte zu bieten. Allerdings werden die Daten, was bei einem Online-Angebot einfach umzusetzen ist, laufend aktualisiert. Das ist sinnvoll, da Produkte stetig weiterentwickelt oder neue Lösungen entwickelt werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Körperliches Arbeiten ist für viele Alltag

Schwere körperliche Arbeit immer noch weit verbreitet