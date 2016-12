25.07.2013 | Veranstaltung der B·A·D-Gruppe

Die B·A·D-Gruppe ist Gastgeber der Veranstaltung „International OHS Executive Meeting“ am 19. und 20. September 2013 im Kameha Grand Bonn. Die Teilnehmer können sich über Trends informieren und Erfahrungen im internationalen Arbeits- und Gesundheitsschutz austauschen.

Das Programm besteht aus hochkarätigen Fachvorträgen und informativen Podiumsdiskussionen. Namhafte Referenten und Experten, wie Prof. Dr. Wilhelm Bauer (Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO), Olaf Markhoff (Nike AGS Region), Dr. Walter Gaber (Fraport AG), Catharina van Eck (Johnson & Johnson) oder Ludwig Berger (Monier Group) berichten und diskutieren u. a. über neue Arbeitswelten, internationale Trends im Arbeitsschutz und ihre persönlichen Erfahrungen bei der Einführung länderübergreifender OHS-Services bzw. eines globalen Gesundheitsprogramms.

International OHS Executive Meeting - Kennenlernen und Networking

Ein gemeinsames Dinner am 19. September 2013 ist dem Kennenlernen und Networking gewidmet. Teilnehmer können sich dabei auf die Dinnerspeech „Arbeitsschutz auf 8.000 Meter“ von Dr. Artur Rudolph freuen. Eine professionelle Moderation durch Christoph Tiegel, Radio- und TV-Journalist (WDR/ARD), das exklusive Ambiente im Kameha Grand direkt am Rhein und ausführliche Tagungsunterlagen runden die Veranstaltung ab.

International OHS Executive Meeting - Strategien, Trends und Best-Practice-Beispiele auf internationalem Niveau

Mit dem „International OHS Executive Meeting“ bietet die B·A·D-Gruppe ein ideales Forum, um sich über Strategien, Trends und Best-Practice-Beispiele auf internationalem Niveau auszutauschen. Zielgruppe sind Mitarbeiter in international aufgestellten Unternehmen, die in Führungspositionen länderübergreifend für die Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verantwortlich sind.

Arbeits- und Gesundheitsschutz in Unternehmen - Herausforderungen und Lösungsansätze

Die Herausforderungen im Bereich Occupational Health and Safety (OHS) – dem Arbeits- und Gesundheitsschutz in Unternehmen – nehmen für international agierende Unternehmen zu. Denn es ist nicht einfach, die vielen unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Ländern zu kennen. Eine weitere Herausforderung ist die Überführung in unternehmensweite bzw. länderübergreifende Systeme. Die B·A·D-Gruppe ist mit der B·A·D GmbH in Deutschland und den TeamPrevent-Gesellschaften in neun weiteren europäischen Ländern der erste Anbieter arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Leistungen, der über nationale Grenzen hinaus Kunden kompetent und zielgerichtet berät und betreut.

International OHS Executive Meeting am 19.-20. September in Bonn

Die Teilnahmekosten betragen 495,- EUR inklusive Übernachtung und Verpflegung.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Interessierte Teilnehmer können unter info@bad-gmbh.de das Programm anfordern.